Calciocalciomercato Fc Internazionale, sfuma il colpo Soucek: ha rinnovato col West Ham. L’annuncio

Calciomercato Inter, sfuma il colpo Soucek: ha appena rinnovato il proprio contratto col West Ham. L’annuncio e le sue parole

Uno dei nomi accostati al calciomercato Inter come possibile colpo a parametro zero a centrocampo, ha da poco rinnovato il proprio contratto in scadenza con la sua squadra. Si tratta di Tomas Soucek, che ha prolungato il suo contratto col West Ham fino al 2027.

Lo ha annunciato il club inglese, mentre il centrocampista ceco ha aggiunto: «Sono molto felice di aver firmato questo nuovo contratto e molto orgoglioso di poter continuare la mia carriera qui. Sono passati quattro anni da quando sono arrivato al West Ham United e mi sono goduto ogni momento. Venire in Inghilterra è stata una nuova esperienza per me e abbiamo avuto successo nel periodo in cui sono stato qui. Abbiamo vinto un trofeo, ottenuto buoni risultati in Premier League e sono contento di me stesso, di aver giocato quasi ogni minuto e sento che i tifosi mi apprezzano qui. Questo è stato uno dei motivi principali per cui ho voluto prolungare il mio contratto con il West Ham, perché sento che questa è la mia casa adesso e voglio ottenere ancora di più in futuro con questo grande club».

