Calciocalciomercato Fc Internazionale, Sensi è un mistero: ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato Inter rimane in attesa di un segnale dal Leicester, con Stefano Sensi pronto a partire: gli aggiornamenti sulla trattativa

Stefano Sensi rimane in attesa del Leicester. La giornata prevista per il trasferimento dal calciomercato Inter in Inghilterra sarebbe dovuta essere ieri, con lo scambio di documenti firmati e un accordo definitivo tra i club.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dai Foxes non è giunta alcuna comunicazione, e il centrocampista è ancora in Italia.

La soluzione concordata prevede un prestito oneroso di 500mila euro e 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier League, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Gli interisti sono ora in attesa di ulteriori sviluppi.

L’articolo Calciomercato Inter, Sensi è un mistero: ecco cosa sta succedendo proviene da Inter News 24.