Calciocalciomercato Fc Internazionale, Sensi al passo d’addio? Nessuna proposta per l’ex Sassuolo: lo scenario

Calciomercato Inter, Sensi al passo d’addio? Nessuna offerta per l’ex Sassuolo: lo scenario per gennaio e per il suo futuro

Tra i calciatori in uscita dal calciomercato Inter per gennaio, oltre a Lucien Agoumé (vicinissimo all’approdo in prestito con diritto di riscatto al Siviglia) c’è anche Stefano Sensi. L’ex Sassuolo ha raccolto in questa stagione un minutaggio col contagocce, e spera di poter avere maggior spazio in qualche altro club.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, al momento non è stata presentata alcuna offerta sul tavolo dei nerazzurri per il centrocampista. Qualora non si trovasse nessuna sistemazione per gennaio, rimarrebbe a disposizione di Simone Inzaghi a completare la rosa.

