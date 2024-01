Calciocalciomercato Fc Internazionale, Romano: «Zielinski? Stanno parlando, ma occhio a questi 2» #Intervista

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sul calciomercato targato Inter e sui nomi seguiti dai nerazzurri, tra cui Zielinski

Durante il podcast Here We Go, Fabrizio Romano si sintonizza sul calciomercato dell’Inter e su tutti i profili sondati dai nerazzurri, sia per la finestra di mercato di gennaio che per quella estiva.

CALCIOMERCATO INTER – «Il Napoli sta provando a prolungare il suo contratto ma sembra molto difficile: pare sia la fine del ciclo di Zielinski in azzurro. Ha davvero tante chance di lasciare il Napoli a zero: l’Inter è interessata e sta parlando con i suoi agenti ed è davvero un’opportunità per lui. Anche Taremi è da tenere d’occhio per l’Inter: sono molto attenti ai parametri zero e lui è uno dei giocatori in lista per l’estate e ci stanno pensando. Lui, Djalo e Zielinski sono in lista a zero per l’estate»

