Calciocalciomercato Fc Internazionale, Romano SVELA la squadra che si era mossa per Charas

Dopo le recenti dichiarazioni di Hakan Calhanoglu sull’offerta ricevuta la scorsa estate, e rispedita al mittente dal calciomercato Inter, Romano svela i dettagli.

Hakan Çalhanoglu: “It’s true, I have received offers from Saudi Arabia. But I love Inter, I told Inter board that I want to stay here”, told DAZN.

“Inter will always be something different for me”.

The proposal was from Al Ahli last summer. pic.twitter.com/cKEDoSjqGV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024

