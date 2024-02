Calciocalciomercato Fc Internazionale, Radu può tornare in Italia! Il portiere è finito nel mirino di questo club

Calciomercato Inter, Radu può tornare in Italia! Il portiere è finito nel mirino di questo club di Serie A per la prossima estate

Continuano le notizie legate al calciomercato Inter in uscita, stavolta proiettate anche alla sessione estiva. Ionut Radu, portiere di proprietà dei nerazzurri ma in prestito al Bournemouth, difficilmente verrà riscattato dal club inglese (la cifra da versare è di circa 8 milioni di euro).

Come riferisce Calciomercato.com, a pensare all’estremo difensore rumeno ci sarebbe l’Udinese. I friulani potrebbero virare su di lui per fare il vice Okoye nella prossima stagione nel caso in cui dovesse essere ceduto Silvestri.

L’articolo Calciomercato Inter, Radu può tornare in Italia! Il portiere è finito nel mirino di questo club proviene da Inter News 24.