Calciocalciomercato Fc Internazionale, può partire a gennaio: c’è una richiesta al club

In casa Inter si lavora al presente e al futuro. Il club nerazzurro lavora al calciomercato, situazione che riguarda anche altri tesserati.

Il calciomercato invernale è cominciato da poche ore e tutte le big italiane ed europee lavorano senza sosta. L’obiettivo è migliorare la rosa e cedere invece i cosiddetti esuberi, quei calciatori che trovano poco spazio all’interno del club.

L’Inter di Simone Inzaghi è tra le squadre più attive, i nerazzurri hanno già chiuso il colpo Buchanan, esterno canadese che prenderà in rosa il posto dell’infortunato Cuadrado, ai box almeno fino ad Aprile. Buchanan arriva dal Club Brugge per 7 milioni di euro più bonus e il club ha quasi completato in toto il calciomercato. Ogni tassello ora è legato alle uscite e anche un eventuale colpo in attacco arriverà solo con l’addio di Alexis Sanchez.

Intanto l’Inter valuta affari a costo zero per giugno: da Tiago Djalo fino a Piotr Zielinski e non dimentichiamo Taremi, tutti colpi a costo zero e l’Inter spera di chiudere questi affari il prima possibile. Quando parliamo di top club c’è la consapevolezza che alcuni calciatori sono in prestito, vengono inviati in altri club per trovare più spazio e anche l’Inter ha optato per questa soluzione con il giovane portiere rumeno Radu. Questi non ha mai convinto in maglia nerazzurra (vedi Bologna-Inter che decise due anni fa lo scudetto) e ora potrebbe cambiare nuovamente maglia.

Inter, Radu può cambiare nuovamente squadra

L’Inter ha girato Radu in prestito al Bournemouth, ma finora il calciatore rumeno ha avuto solo il ruolo di rincalzo e pochissime presenze. A giugno ci sono gli Europei e Radu vuole assolutamente disputarli, da qui la possibilità di lasciare la Premier già a gennaio. Secondo quanto riporta Prosport.ro il calciatore potrebbe tornare in Romania dove trovare magari più spazio. Sulle sue tracce ci sono due club del campionato rumeno, uno sicuramente è il Cluj e il giocatore gradirebbe il ritorno in patria.

Molto passa anche dall’Inter che resta proprietario del cartellino e anche i nerazzurri sarebbero interessati a far giocare di più il calciatore. Occhio quindi al futuro di Radu che potrebbe salutare la Premier League dopo soli sei mesi. Un’esperienza con davvero poco spazio e quindi sia l’Inter che Radu sono aperti a salutare il club di Premier. I prossimi giorni saranno decisivi.

