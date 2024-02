Calciocalciomercato Fc Internazionale: probabile quel ritorno in estate

Pubblicità

Il calciomercato Inter si prepara ad un ritorno in estate, Marotta è convinto e vuole operare in questo modo per riportarlo da Inzaghi

Il calciomercato Inter è gia proiettato alla prossima stagione. I nerazzurri starebbero valutando con cura i possibili acquisti da piazzare sul campo delle trattative per rinforzare la (già competitiva) squadra di Simone Inzaghi ove naturalmente possibile.

Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, Beppe Marotta in modo particolare avrebbe un obiettivo a riguardo. Parliamo del possibile ritorno in nerazzurro di Valentin Carboni. Il trequartista o esterno ora in prestito al Monza, dovrebbe infatti fare rientro a Milano al termine del campionato.

L’articolo Calciomercato Inter: probabile quel ritorno in estate proviene da Inter News 24.