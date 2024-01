Calciocalciomercato Fc Internazionale, prima proposta Leicester-Sensi: c’è una condizione

Il calciomercato Inter passa da Stefano Sensi, è arrivata la prima offerta al Leicester ma c’è una condizione per gli inglesi

Stefano Sensi al Leicester monopolizza il calciomercato dell’Inter. Come riportato su X (ex Twitter) dal giornalista Pasquale Guarro, gli inglesi hanno avanzato la prima offerta per il giocatore. Ecco il punto e la condizione del bonus in caso di promozione in Premier League.

SENSI AL LEICESTER – «Inter, il Leicester ha presentato la prima offerta per Sensi. Una prima parte, molto bassa, per questi sei mesi. Una seconda parte, quasi 3/4 del corrispettivo totale (per arrivare ai 3 milioni chiesti dai nerazzurri), da versare solo in caso di promozione in Premier».

L’articolo Calciomercato Inter, prima offerta Leicester-Sensi: c’è una condizione proviene da Inter News 24.