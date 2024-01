Calciocalciomercato Fc Internazionale, nuova avventura per Franco Carboni: deciso per il prestito in un nuovo club

Calciomercato Inter, nuova avventura per Franco Carboni: fatta per il prestito in un nuovo club, lascia il Monza già a gennaio

Novità in uscita per il calciomercato Inter. Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin, è pronto a lasciare il Monza dove si trovava in prestito ma aveva avuto finora pochissimo minutaggio. Nuovo prestito all’orizzonte per l’esterno sinistro.

Accordo raggiunto con i nerazzurri per un nuovo prestito dell’argentino che andrà a giocare in Serie B alla Ternana. Attesa l’ufficialità dell’affare nelle prossime ore.

