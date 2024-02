Calciocalciomercato Fc Internazionale, non è ancora finita per l’addio di Sensi! Spunta uno scenario inaspettato

Calciomercato Inter, non è ancora finita per l’addio di Sensi! Spunta uno scenario inaspettato per la cessione del centrocampista

Doveva essere l’ultima operazione del calciomercato Inter della sessione invernale, ma l’affare per Stefano Sensi al Leicester è saltato sul più bello, nonostante le visite mediche svolte dal calciatore. L’ex Sassuolo sembra dunque destinato a restare in nerazzurro fino al termine della stagione, quando andrà in scadenza di contratto.

Tuttavia la Gazzetta dello Sport parla di uno scenario a sorpresa: le speranze per una sua cessione non sono finite qui. Come spiega la rosea, infatti, il mercato in Turchia chiuderà il 9 febbraio. C’è la possibilità che arrivi un’offerta dai club della Super Lig, Fenerbahce e Besiktas su tutte, entrambe alla ricerca di un centrocampista.

