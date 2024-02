Calciocalciomercato Fc Internazionale, nel mirino Can Uzun: chi è il nuovo obiettivo

Pubblicità

L’Inter mette nel mirino Can Uzun: chi è il talento del Norimberga che piace ai nerazzurri

L‘Inter mette nel mirino Can Uzun, attaccante classe 2005 del Norimberga. Chi è il nuovo obiettivo del calciomercato Inter.

E’ sotto contratto fino a giugno 2027 con il Norimberga, club di seconda divisione tedesca, che valuta il suo cartellino oltre 10 milioni di euro. Il calciatore, sprovvisto di una clausola di rescissione, ha attirato pure l’interesse dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga, del Galatasaray in Turchia e del Newcastle in Premier League. Intanto il ct italiano della Turchia, Vincenzo Montella lo sta seguendo con attenzione in prospettiva futura per la nazionale maggiore.

