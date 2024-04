Calciocalciomercato Fc Internazionale, L’opinionista Biasin allarma, la dichiarazione: «Big Markus Thuram? Al momento nessuna proposta, ma se arrivano in estate…» #Intervista #ULTIMORA #News

Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto del calciomercato Internazionale FC, in ottica di una possibile separazione di Marcus Thuram Ospite di Twitch, Fabrizio Biasin si sintonizza così sul calciomercato Internazionale FC, accendendo il campanello d’allarme riguardo Marcus Thuram. THURAM – «Chi in attacco con Lautaro, Thuram e Taremi l’anno prossimo? Attenzione a pensare che non […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Internazionale FC, Biasin allarma: «Thuram? Al momento nessuna offerta, ma se arrivano in estate…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità