Calciocalciomercato Fc Internazionale, la VERITA’ sull’proposta della Fiorentina per Valentin Carboni

Il calciomercato Inter ha visto l’offerta da parte della Fiorentina per il giovane talento Valentin Carboni: ecco la verità sulla trattativa

Come rende noto Alfredo Pedullà su X, non c’è mai stata l’offerta della Fiorentina al calciomercato Inter per Valentin Carboni.

#Fiorentina: Giovanni #Reyna non è in lista, non c’è trattativa, piace al #Nottingham. Il massimo sforzo per un esterno verrà fatto fatto per #Gudmundsson, il #Genoa deciderà. Mai offerti 20 milioni per Valentin #Carboni. Su #Belotti vale quanto anticipato ieri pomeriggio:… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2024

La Viola ha altri obiettivi di mercato in mente, e tra questi non rientra il nerazzurro, ora in prestito al Monza.

