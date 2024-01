Calciocalciomercato Fc Internazionale, la verità su Zielinski: cosa è accaduto in Supercoppa

Zielinski non è stato impiegato da Mazzarri in Supercoppa Italiana contro il Napoli

Retroscena su Zielinski riportato dal giornalista Enrico Fedele a TV A. Il polacco è un nome caldo del calciomercato Inter:

IL RETROSCENA – «Non ha giocato in Supercoppa per una questione di ripicca, non ci sono altri motivi. Il centrocampista ha detto di no alla proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis, non ha voluto ridursi l’ingaggio. E De Laurentiis si è “vendicato” così. Il caso Piotr Zielinski è irrisolto? Assolutamente no. Il caso è invece stato risolto. Il calciatore ha ormai firmato per l’Inter e a fine stagione approderà alla corte di Giuseppe Marotta a Milano».

