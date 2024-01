Calciocalciomercato Fc Internazionale: la valutazione di DD Dumfries. Via in estate per questa cifra

Calciomercato Inter: la valutazione di Dumfries. L’olandese può andare via in estate per questa cifra: lo scenario

Tra i calciatori in uscita in estate per il calciomercato Inter ci potrebbe essere Denzel Dumfries. I dialoghi per il suo rinnovo di contratto tra i nerazzurri e l’entourage del calciatore hanno subito una brusca frenata, che ha fatto sì che i dirigenti iniziassero a valutare una cessione dell’esterno in estate, per evitare di perderlo a parametro zero nella stagione successiva. Tuttosport parla della situazione del giocatore in chiave mercato.

La valutazione fatta dai nerazzurri è di 35-40 milioni di euro: sull’ex PSV continua ad esserci l’interesse di alcuni club della Premier League. Ad oggi è lui il principale indiziato per fare cassa, ma una sua cessione dipenderà anche da Tajon Buchanan: il canadese deve ancora fare il suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra. Se si ambienterà in breve tempo e se il suo rendimento sarà convincente, ecco che si aprirebbero ancor di più le porte per l’addio di Dumfries.

