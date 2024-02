Calciocalciomercato Fc Internazionale, la provocazione di AD Giuseppe Marotta: «Se avessi budget illimitato prenderei lui» #Intervista

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Inter, la provocazione di Marotta: «Se avessi budget illimitato prenderei lui». Le parole dell’ad dell’Inter

Nel corso del suo intervento a Supertele su DAZN Beppe Marotta ha anche svelato il suo sogno proibito di calciomercato Inter.

CON BUDGET ILLIMITATO MAROTTA PORTEREBBE ALL’INTER… – «Ce ne sono tanti. Uno? Devo dire una cosa: è molto più difficile avere i soldi a disposizione che non averli. Quando non ce li hai devi essere creativo e lavorare sulle opportunità. Bellingham per esempio mi fa divertire»

Pubblicità

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MAROTTA A DAZN

L’articolo Calciomercato Inter, la provocazione di Marotta: «Se avessi budget illimitato prenderei lui» proviene da Inter News 24.