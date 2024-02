Calciocalciomercato Fc Internazionale, interesse per Ferran Torres del Barca: i dettagli

Pubblicità

Novità nel calciomercato Inter, i nerazzurri sarebbero infatti interessati ad ingaggiare Ferrran Torres del Barcellona

Continua a muoversi il calciomercato Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i nerazzurri sarebbero interessati ad ingaggiare Ferran Torres del Barcellona.

In estate l’attaccante potrebbe infatti dire addio ai blaugrana, motivo per cui l’Inter potrebbe avviare i primi contatti con l’entourage del calciatore. Il Biscione sarebbe addirittura intenzionata ad offrire una cifra importante per il suo ingaggio, con il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro.

L’articolo Calciomercato Inter, interesse per Ferran Torres del Barca: i dettagli proviene da Inter News 24.