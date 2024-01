Calciocalciomercato Fc Internazionale, indiscrezione su Zielinki: prenderà il posto di questo top player

Dove giocherà Zielinski nella prossima stagione? Il centrocampista polacco sarà uno dei primi colpi dell’estate dell’Inter

Tuttosport si sofferma sull’approdo di Zielinksi in nerazzurro, uno dei primi colpi del calciomercato Inter della prossima estate:

RUOLO – «Tra l’Inter e le visite mediche dell’iraniano c’è ormai soltanto la Coppa d’Asia: il club ha dato comunicazione al Porto della trattativa in corso, il che – per i giocatori in scadenza – è di fatto la prova provata di un accordo ormai raggiunto. Se con Taremi (che arriverà da comunitario) saranno riempiti tutti gli slot in attacco, Zielinski prenderà il posto di Klaassen, dando una reale alternativa a Mkhitaryan (che ha rinnovato fino al 2026) in mezzo al campo»

