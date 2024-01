Calciocalciomercato Fc Internazionale, indiscrezione su Taremi e Zielinski: è accaduto questo

Spuntano nuovi dettagli sui possibili colpi per l’estate del calciomercato Inter: cosa è accaduto con Taremi e Zielinski

Il giornalista Gianluigi Longari ha aggiornato sul calciomercato Inter nel corso del suo editoriale per SportItalia:

ZIELINSKI – «L’Inter ha ribadito sin qui con i fatti la propria scelta di non intaccare gli equilibri raggiunti dallo spogliatoio con innesti ulteriori rispetto a quello di Buchanan, ma che ha gettato le basi per almeno un paio di colpi a zero che potrebbero contribuire a mantenere una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Di Zielinski si è già detto tutto, ed una volta che il polacco ribadirà la sua decisione di non prolungare con il Napoli i nerazzurri si sentono ragionevolmente avvantaggiati rispetto a qualunque genere di concorrenza».

TAREMI – «Su Taremi le evoluzioni vanno oltre la visita dell’intermediario Pastorello nella sede nerazzurra nel pomeriggio di mercoledì. Nei giorni precedenti, nella cornice di Doha l’attaccante iraniano aveva ribadito la sua scelta a chi si sta occupando dell’operazione a parametro zero in vista dell’estate, e la priorità assoluta assegnata proprio all’Inter rispetto ad ogni genere di concorrenza che pure non sarebbe mancata. Anche in questo caso i milanesi si sentono forti di un vantaggio accumulato che starà a loro non dilapidare».

L’articolo Calciomercato Inter, retroscena su Taremi e Zielinski: è accaduto questo proviene da Inter News 24.