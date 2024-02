Calciocalciomercato Fc Internazionale, indiscrezione Piotr Zio Zielinski: il vero motivo per cui ha scelto i Inter

Pubblicità

Ecco un retroscena che riguarda il calciomercato Inter e il colpo Piotr Zielinski dal Napoli: cosa è accaduto, tutti i dettagli

Piotr Zielinski a breve entrerà a far parte della grande famiglia calciomercato Inter, e secondo il padre Boguslaw, è solo una questione di tempo prima cheil giocatore lasci il Napoli.

Pubblicità

Il centrocampista si unirà all’Inter fino al 2027 (con opzione per un’altra stagione), con uno stipendio inizialmente inferiore rispetto alla proposta del Napoli. La trattativa con la società partenopea non è decollata, e dopo aver rifiutato offerte dall’Arabia Saudita, ha deciso di rimanere in Serie A per trovare nuovi stimoli a 30 anni. Domani, vivrà il suo primo “derby” da interista contro il Milan a San Siro.

Pubblicità

L’articolo Calciomercato Inter, retroscena Zielinski: il vero motivo per cui ha scelto i nerazzurri proviene da Inter News 24.