Calciocalciomercato Fc Internazionale, indiscrezione Mister Inzaghi: in estate aveva fatto queste due richieste al club

Inzaghi aveva fatto due richieste nel calciomercato Inter nella scorsa sessione estiva per avere una rosa totalmente voluta da lui

Retroscena riguardante il calciomercato Inter raccontata dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Simone Inzaghi aveva infatti avanzato due richieste alla dirigenza nerazzurra, ossia la permanenza di Onana e Lukaku. Non le ha avute ma, nonostante ciò, non ha fatto polemica mettendosi a lavorare e trasformando Thuram in oro puro.

