Calciocalciomercato Fc Internazionale, indiscrezione DD Dumfries: una big europea ha provato…

Dumfries, l’Inter ha ricevuto una proposta per l’esterno olandese: cosa è accaduto in inverno

Retroscena sul calciomercato Inter. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Bayern Monaco avrebbe tentato di farsi avanti per Dumfries dell’Inter:

IL RETROSCENA – «A me hanno detto che il Bayern dopo Natale ha fatto una chiamata perlustrativa per informarsi sul prezzo: la cosa poi non è più andata avanti»

L’articolo Calciomercato Inter, retroscena Dumfries: una big europea ha provato… proviene da Inter News 24.