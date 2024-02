Calciocalciomercato Fc Internazionale, in chiusura Sensi al Leicester: c’è una novità

Novità nell’affare Sensi al Leicester, al centro del calciomercato dell’Inter, per il quale si va sempre più verso la chiusura

Novità per quanto riguarda la cessione di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, al Leicester.

Come riportato da Sky Sport, il giocatore non si è presentato alla Pinetina per il consueto allenamento e nelle prossime ore volerà in Inghilterra per concludere il trasferimento,

