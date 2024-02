Calciocalciomercato Fc Internazionale, Impallomeni: «Con questi due colpi è regina» #Intervista

Stefano Impallomeni si è espresso sui colpi già fissati dall’Inter per il prossimo giugno

Impallomeni si è espresso così sul calciomercato Inter, parlando a Tmw Radio:

IL COMMENTO – «Per me l’Inter poi è la regina del mercato con Taremi e Zielinski a giugno. Marotta un fenomeno, anche e soprattutto con i parametri zero. Inter-Juve? Mi sembrano due squadre ben piantate sul campo e i primi minuti saranno bloccati, staranno attente a non prendere gol. La Juve deve stare più attenta perchè l’Inter gioca in casa, c’è entusiasmo e alcuni giocatori hanno riposato. Anche dovesse vincere l’Inter non cambierebbe niente. Finchè non arrivi a fine marzo-aprile è difficile dare qualche certezza. E’ una bella partita, importante, ma non sarà decisiva».

