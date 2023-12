Calciocalciomercato Fc Internazionale: il super colpo a zero è più vicino

L’Inter è sempre più vicina a consolidare un colpo che segue ormai da un po’ di tempo, il giocatore potrebbe arrivare a Milano a zero: le ultime.

Per l’Inter questi giorni sono stati di metabolizzazione per l’uscita dalla Coppa Italia, visto che per due anni di fila n’è stata la vincitrice, ma sicuramente anche di tanta concentrazione per preparare al meglio la gara di domani pomeriggio contro il Lecce alle 18:00 a San Siro. I nerazzurri non vogliono perdere di vista l’obiettivo scudetto e seconda stella e ce la metteranno tutta per vincere contro il club salentino. Inzaghi però nella sfida pomeridiana di domani dovrà fare a meno di Lautaro Martinez che fino ad ora è sceso in campo in tutte le partite, domani però sarà out a causa dell’infortunio rimediato proprio contro il Bologna.

Se da una parte c’è la forte concentrazione per gli obiettivi da raggiungere sul campo, dall’altra la dirigenze è altrettanto concentrata per far funzionare al meglio il mercato nerazzurro. L’Inter al momento ha una rosa molto ampia e forte ma per Marotta le occasioni da prendere al volo non sono mai abbastanza, ed è per questo che da un po’ da tempo l’amministratore delegato dell’Inter monitora una situazione molto interessante in casa Napoli.

L’Inter sempre più vicina a Zielinski: può arrivare a zero

Il nome più caldo è quello di Piotr Zielinski, di cui si parla da diversi mesi a causa della sua scadenza di contratto e del mancato accordo con la società partenopea che sembra non voler proprio arrivare. A quanto pare secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il polacco ha dato la sua risposta definitiva all’offerta di rinnovo di contratto del Napoli.

Dopo l’ultimo no da parte del giocatore la strada tra Zielinski e il club napoletano sembra essere destinata a separarsi, dunque il centrocampista con molta probabilità lascerà il Sud d’Italia il prossimo giugno, trasferendosi in un altro club a parametro zero.

Sul giocatore oltre all’Inter c’è da tempo anche la Juventus, ma i nerazzurri sembrerebbero essere in vantaggio, sempre la Gazzetta riporta che Zielinski sembra essere vicino a Milano ma che il suo stipendio sarebbe leggermente inferiore rispetto a quello percepito ora pari a 4,5 milioni offerti dal Napoli.

La durata del contratto sarebbe quasi sicuramente di quattro anni interamente, con la disponibilità da parte dei nerazzurri ad accontentare le richieste di Bolek, agente del polacco. Anche De Laurentiis ha commentato con alcune battutine la vicenda in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Calciomercato Inter: il super colpo a zero è più vicino

