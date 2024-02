Calciocalciomercato Fc Internazionale, il PSG ha contattato Lautaro El Toro: secca risposta 

Pubblicità

Dall’Argentina sono sicuri, il Paris Saint-Germain avrebbe contattato l’agente di Lautaro Martinez, ecco la risposta del nerazzurro

Clamoroso retroscena per il calciomercato Inter, come svelato da Fox Sport Argentina, il PSG avrebbe contattato l’entourage di Lautaro Martinez la scorsa estate per ragionare sul possibile trasferimento del Toro a Parigi.

I francesi, in modo particolare, avevano sfruttato i buoni rapporti con Alejandro Camano (agente anche di Achraf Hakimi) per intavolare la trattativa. Secco no però, si legge, sarebbe arrivato in tutta risposta dal bomber. Lautaro ama la sua vita a Milano e ama l’Inter, (almeno per ora) non ha niente di altro in mente. Che retroscena!

