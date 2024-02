Calciocalciomercato Fc Internazionale, il piano per Frattesi: da Appiano dicono questo di lui

Pubblicità

L’Inter si gode un super Davide Frattesi, malgrado non sia un titolare per Inzaghi ecco cosa dicono di lui da Appiano

Il calciomercato Inter, non deve temere una particolare cessione: quella di Davide Frattesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il centrocampista dei nerazzurri rappresenta un chiaro investimento per il futuro della società.

Comprato in estate per 33 milioni di euro più bonus, è arrivato a Milano per fare la differenza. Cosa che sta a tutti gli effetti facendo, pur partendo (quasi sempre) dalla panchina. Ma sarebbe proprio questo il punto, malgrado sia ad oggi una riserva, ad Appiano viene considerato una certezza. L’Inter potrà contare su di lui per le prossime stagioni, senza pensare ad eventuali cessioni o separazioni. L’inserimento continua a gonfie vele.

L’articolo Calciomercato Inter, il piano per Frattesi: da Appiano dicono questo di lui proviene da Inter News 24.