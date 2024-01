Calciocalciomercato Fc Internazionale: il Lille rischia di rovinare i piani per Djalò. Cosa succede

La trattativa di calciomercato tra l’Inter e il Lille per Djalo ha subìto un cambio di rotta, col club francese che ha fatto una mossa disperata

Se per il centrocampo l’Inter ha già sistemato tutto per Zielinski dal Napoli a parametro zero in estate, i nerazzurri lavorano anche sulla difesa.

Il prescelto è il centrale Tiago Djalo dal Lille, la cui trattativa vede un clamoroso colpo di scena, come rende noto il Corriere dello Sport. il Lille desidera ottenere subito un guadagno di 5 milioni per evitare di perderlo a parametro zero a giugno.

Al fine di accelerare la ricerca di una collocazione, il club ha chiarito a Djalo che rimarrà fuori dalla squadra fino al termine della stagione. La Juve ha manifestato interesse in questa direzione, ma finora non ha effettuato un passo decisivo. In ogni caso, l’Inter si sente sufficientemente protetta nella gestione di questa situazione, mantenendo il controllo nella trattativa per l’acquisizione del giocatore.

