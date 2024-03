Calciocalciomercato Fc Internazionale, il ds non ha dubbi, la dichiarazione: «Entro 2-3 anni sarà pronto» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il ds di un club ha parlato di un giocatore che riguarda il calciomercato Internazionale FC e che a breve potrebbe giocare un ruolo chiave

Il ds dello Spezia Stefano Melissano lancia così Francesco Pio Esposito, in prestito dal calciomercato Internazionale FC, verso il club nerazzurro nei prossimi anni.

ESPOSITO – «Ha un potenziale enorme e quest’anno gli servirà tanto nella sua crescita, s’è trovato anche in una situazione difficile da gestire. Francesco Pio è un ragazzo che, per me, giocherà nelle prime 4-5 squadre della Serie A per mentalità e approccio. Allo Spezia può solo crescere, spero che da qui alla fine ci darà un contributo importante per raggiungere la salvezza. Se tra 2-3 tra anni sarà da Internazionale FC? Sì, la sua destinazione finale è quella. Lì lavorano bene, li monitorano costantemente e sono certo che dopo La Spezia costruiranno un percorso giusto per la crescita del ragazzo. Non deve avere fretta»

