Calciocalciomercato Fc Internazionale, il Corriere certo: il voto all’operato di AD Giuseppe Marotta

Il Corriere dello Sport ha scelto il voto per il calciomercato dell’Inter, ecco la valutazione all’operato di Marotta e i suoi

Il calciomercato dell’Inter (stagione invernale) si è concluso, e come sempre è tempo di bilanci. Stamane nella propria edizione odierna il Corriere dello Sport ha dato il voto alle operazioni completate da tutte le squadre del nostro campionato.

Per quanto concerne i nerazzurri: 6 è il voto rifilato in pagella. Un risultato figlio dell’arrivo di Buchanan per sostituire l’infortunato Cuadrado, unica sostanziale operazione conclusa da Marotta. 6.5 il parziale per la Juventus, 6 anche per il Milan.

L’articolo Calciomercato Inter, il Corriere certo: il voto all’operato di Marotta proviene da Inter News 24.