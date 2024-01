Calciocalciomercato Fc Internazionale, il colpo può sfumare: AD Giuseppe Marotta nei guai

Le sirene di calciomercato cominciano già a farsi sentire e le società non possono che rispondere attivamente. L’Inter aveva già individuato una pista, ma adesso si sta allontanando sempre di più.

La squadra campionessa d’inverno della nostra Serie A comincia a guardarsi sempre più intorno, con l’obiettivo di rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

In ottica super Inter, dunque, si destreggia il suo Beppe Marotta. Diversi sono, indubbiamente, i nomi sul suo taccuino, qualcuno dei quali già da tempo accostato al club nerazzurro e in pole position per vestirne la maglia al più presto.

Ma nonostante le straordinarie abilità dell’amministratore delegato del Biscione in fatto di mercato, non tutte le piste sembrano essere ugualmente perseguibili. E in particolare c’è un nome dalla Premier League che si sta allontanando sempre di più dalla città di Milano, nonostante la fiducia iniziale sulla trattativa.

Mercato Inter: l’attaccante si allontana

Il giocatore individuato da Marotta per la prossima sessione di mercato è quello di Anthony Martial, punta centrale del Manchester United ormai dal lontano 2015, quando sbarcò in Inghilterra dopo l’avventura al Monaco.

Nonostante le 19 partite totali fra tutte le competizioni disputate, i due goal e i due assist, il classe 1995 sta facendo fatica a trovare il suo spazio nell’attuale formazione di Erik ten Hag. Non scende in campo dal 9 dicembre scorso e non è stato neppure convocato in occasione di due match di campionato e FA Cup.

Un rapporto ed una situazione complicata per un veterano dei Red Devils. Il contratto del francese scadrà a giugno e difficilmente la società inglese sarà disposta ad esercitare l’opzione per prolungare il contratto per la prossima stagione. E come ancora riportato da Sky Sports UK, lo United è pronto ad offerte già per questo mese di gennaio.

Per questo motivo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di una sua cessione. E fra le varie squadre che hanno chiesto informazioni ci sono il Fenerbahce, alcuni club dell’Arabia Saudita e l’Inter, che lo avrebbe puntato come possibile parametro zero per giugno.

L’intoppo? La volontà di Martial, che sembra intenzionato a proseguire ancora la sua carriera alla corte dello United, riprendendosi il posto che per anni ha ricoperto. Per questo, il numero 9 della formazione inglese avrebbe rifiutato varie offerte già presentategli sul piatto.

Sfumato così, dunque, il possibile colpo di mercato di Beppe Marotta? Non resta che monitorare la situazione nei prossimi giorni, per cui i tifosi nerazzurri sperano in una svolta.

