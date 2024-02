Calciocalciomercato Fc Internazionale, i Super Nerazzurri di Inzaghi si sfregano le mani: la Juve vuole quel calciatore

Pubblicità

Il calciomercato Inter sorride nel vedere la Juve interessata ad un giocatore su cui i nerazzurri hanno una percentuale di rivendita

Secondo Tuttosport, il portiere del Monza Di Gregorio, ex del calciomercato Inter, ha catturato l’attenzione di diverse squadre italiane di spicco, soprattutto la Juventus.

Si ipotizza che l’ex giovane dell’Inter possa essere il successore di Szczesny tra i pali per la Vecchia Signora. L’Inter segue con interesse gli sviluppi di mercato, avendo ottenuto una percentuale sulla rivendita dopo la cessione del giocatore al Monza.

Il prezzo di vendita è fissato a 20 milioni di euro, e Di Gregorio è nel mirino anche di Napoli (in vista della partenza di Meret) e Roma, sebbene quest’ultima sia più cauta per motivi finanziari. L’agente del giocatore, Carlo Alberto Belloni, ha dichiarato a Sportitalia: «È pronto per una grande squadra. Scopriremo il suo destino nei prossimi mesi».

L’articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri si sfregano le mani: la Juve vuole quel calciatore proviene da Inter News 24.