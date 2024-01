Calciocalciomercato Fc Internazionale: giallo Zielinski. Cosa è successo prima di SS Napoli-Fiorentina

Calciomercato Inter: giallo Zielinski. Cosa è successo prima di Napoli Fiorentina, il polacco è ormai promesso sposo dell’Inter

Giallo Zielinski prima di Napoli-Fiorentina di Supercoppa, semifinale poi vinta dalla squadra di Mazzarri. Inizialmente era circolata una distinta ufficiale che non vedeva il nome di Piotr Zielinski nemmeno in panchina, ma direttamente in tribuna

«Si tratta della parola fine sull’avventura di Zielinski in azzurro» aveva sottolineato Sky Sport, ricordando che il centrocampista è prossimo al trasferimento all’Inter al termine della stagione. In realtà Zielinski è andato regolarmente in panchina, si trattava di un semplice errore: per lui si è trattato comunque della seconda esclusione di fila dal primo minuto

