Calciocalciomercato Fc Internazionale: già scontate queste due cessioni a centrocampo

Il calciomercato Inter da già per scontate due cessioni a centrocampo, ecco di chi parliamo e la mossa di Marotta per la mediana

Ormai non ci sono più dubbi, malgrado la stagione non sia nemmeno lontanamente vicina alla sua fase conclusiva, il calciomercato Inter riflette già su due possibili cessioni.

Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, a tal proposito, sarebbero ormai date per scontate due cessioni a centrocampo. Parliamo, naturalmente, di Klassen e Sensi. Entrambi i giocatori infatti dovrebbero lasciare Milano in estate e non è un caso se i nerazzurri in quella zona del rettangolo verde si siano già assicurati Zielinski.

