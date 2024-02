Calciocalciomercato Fc Internazionale, Galliani svela il indiscrezione: «Il mio più grande rimpianto» #Intervista

Pubblicità

Adriano Galliani, ora al Monza ma ex storico Milan, ha svelato un retroscena che riguarda anche il calciomercato Inter

Il calciomercato Inter vede spuntare un curioso retroscena di mercato svelato da Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport.

RETROSCENA GALLIANI INTER – «Ibrahimovic? In realtà poteva succedere molto prima, nel 2006. Ariedo Braida stava trattando gli ultimi dettagli, il contratto era pronto. Intervenne Calciopoli: Milan prima retrocesso e poi riammesso in A con 30 punti di penalizzazione. Nonostante la penalità siamo qualificati in Champions, ma ormai era tardi. Per gli stessi motivi Ibra stava lasciando la Juventus e in quelle condizioni l’Inter ci sorpassò. Il mio primo grande rimpianto»

