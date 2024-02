Calciocalciomercato Fc Internazionale: fissato il prezzo di Lautaro El Toro in caso di mancato rinnovo

Pubblicità

Prosegue il calciomercato Inter, i nerazzurri hanno fissato il prezzo del capitano Lautaro Martinez nel caso in cui non dovesse rinnovare

Non si ferma mai il calciomercato Inter. La dirigenza nerazzurra sta incominciando a cautelarsi in caso di mancato rinnovo con Lautaro, motivo per cui ne ha fissato il prezzo come rilevato dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo il club l’argentino ha un valore di 150 milioni, valutazione figlia dell’attuale contratto e dell’exploit poderoso avuto in questa stagione.

