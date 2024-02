Calciocalciomercato Fc Internazionale, exploit Carboni: boom nella valutazione e AD Giuseppe Marotta…

Il calciomercato Inter valuta con attenzione Valentin Carboni, il giocatore è già al centro delle trattative e Marotta lo osserva così

Il calciomercato Inter passa anche dalla valutazione del futuro di Valentin Carboni. Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato di alcuni dettagli sul recente assalto della Fiorentina al nerazzurro in prestito al Monza. Questo con tanto di pensiero per la valutazione (incrementata decisamente) del suo cartellino, ecco un estratto del commento del giornalista.

CARBONI – «Intanto va avanti anche il processo di valorizzazione dei giocatori in prestito. Uno di questi è sicuramente Valentin Carboni, che al Monza sta facendo davvero bene. Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina si è fatta avanti ma l’Inter non ha mai pensato di cederlo. La sua valutazione è salita molto. A fine campionato il suo costo potrebbe crescere ancora. Il club nerazzurro dovrà poi decidere come comportarsi in vista della nuova stagione».

