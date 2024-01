Calciocalciomercato Fc Internazionale, è sfida al Barcellona: un baby talento nel mirino

Fra i tanti nomi accostati all’Inter in questa sessione di mercato, sia in entrata che in uscita, ce n’è uno in particolare che piace anche al Barcellona, non intenzionato a farselo scappare

L’Inter di Simone Inzaghi pensa già al futuro, mentre tiene i piedi ben saldi in questo presente che sta regalando tante sorprese e soddisfazioni. Sebbene la squadra nerazzurra funzioni molto bene, è tempo di rifletter già ai rinforzi in prospettiva.

La Serie A sta scoprendo, seppur in ritardo rispetto agli altri campionati europei, l’importanza di schierare i giovani. Un cammino di profonda crescita che parte dalle categorie giovanili e che vede la sua consacrazione nel massimo campionato italiano, dove sempre più talenti cristallini stanno ritagliandosi il proprio spazio.

Ed è proprio per questo motivo che, adesso, la dirigenza a strisce nerazzurre sta meditando su un sorprendete colpo di mercato che, però, non sarà facile accogliere. Perché dalla Spagna, terra di Cantera e di gioventù, grandi insidie sembrano incombere.

È proprio il Barcellona, in tutta la sua riscoperta giovinezza, a voler portare in Blaugrana un baby talento che piace anche ai Nerazzurri. Anche se non è la sola ad essersi mossa concretamente. Ma scopriamo di chi si tratta.

Inter: chi è il talento che piace anche al Barça

Lucas Bergvall, talento svedese classe 2006, è l’obiettivo di mercato del Barcellona e sul quale anche l’Inter ha da tempo puntato gli occhi. Alto 1 metro e 87 centimetri, maglia numero 21, ha già incantato la sua terra – e non solo. La squadra spagnola è pronta a riprendere i contatti con Djurgården, club svedese proprietario del suo cartellino dallo scorso febbraio 2023.

Ma sulle tracce del giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più importanti nel futuro del calcio europeo, si trova anche l‘Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Relevo, l’interesse del club tedesco è assolutamente concreto, tanto da aver presentato già un’offerta di circa 10 milioni di euro sul piatto del Djurgården.

Il Barcellona, però, è intenzionato a rispondere alla proposta del club di Bundesliga con l’inserimento nella trattativa di bonus e con l’aggiunta di percentuali su un’ipotetica futura cessione.

E l’Inter, invece? Per il momento osserva l’andamento delle proposte. Anche se l’ultima parola spetta proprio al calciatore svedese, che sembrerebbe aver espresso chiaramente la sua preferenza, che va sotto il nome di un solo club: il Barcellona. Il sogno di tantissimi ragazzi che decidono di intraprendere una carriera calcistica.

Calciomercato Inter, è sfida al Barcellona: un baby talento nel mirino

Spazio Inter