Calciocalciomercato Fc Internazionale DIRETTA: si complica il rinnovo del contratto di DD Dumfries, svelata la cifra di recompra di Fabbian

24 Feb 2024, 13:01

Ecco tutte le trattative di calciomercato Internazionale live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Il calciomercato Internazionale non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Seguilo live con noi!

Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Di seguito tutte le trattative del calciomercato Internazionale in tempo reale.

Internazionale Calciomercato – LIVE

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 24 FEBBRAIO

Si complica il rinnovo di Denzel “DoubleD” Dumfries

Il rinnovo di Denzel “DoubleD” Dumfries con l’Internazionale è sempre più lontano. Gli aggiornamenti.

Valentin Carboni potrebbe veramente tornare

Ausilio e Marotta preparano il ritorno di Valentin Carboni all’Internazionale. Lo scenario.

Denzel “DoubleD” Dumfries, c’è il piano della dirigenza per la cessione

L’Internazionale potrebbe ricavare 50 milioni dalla cessione di Denzel “DoubleD” Dumfries. Ecco il piano della dirigenza nerazzurra.

Svelata la cifra della recompra di Fabbian

Pasquale Guarro rivela la cifra della recompra di Fabbian per l’Internazionale. I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 23 FEBBRAIO

L’Atletico Madrid su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: in arrivo l’offerta?

L’Atletico Madrid pensa a Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: gli spagnoli sul Toro per l’estate? In arrivo l’offerta

Rinnovi Internazionale, dopo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, tocca a lui: pronto un maxi

ingaggio

L’Internazionale lavora sul fronte rinnovi: dopo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, toccherà a Super Barellino, il motore nerazzurro, . I dettagli su quello che potrà essere l’accordo.

“Charles” Asslani via dall’Internazionale? Può dire addio solo ad una condizione

Novità sul futuro di “Charles” Asslani: il centrocampista può dire addio all’Internazionale? La situazione.

Internazionale, gli scenari per l’estate: cessione di un big solo in questo caso

Quali saranno le mosse dell’Internazionale sul calciomercato? Addio ad un big solo in un caso: gli scenari.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO

Charas, il regista turco, ammette: «Offerta dall’Arabia Saudita in estate? Ecco la verità»

Il centrocampista Charas, il regista turco, ha svelato la verità sull’offerta ricevuta dall’Arabia: eccola

Un talento cresciuto in nerazzurro cercato dalla Juve

Giuntoli vuole nella Juventus un talento cresciuto all’Internazionale in vista della prossima stagione. Lo scenario.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

Rinnovo Super Barellino, il motore nerazzurro, , presto la chiusura della trattativa

Grandi novità sul futuro di Super Barellino, il motore nerazzurro, : presto arriverà il rinnovo con l’Internazionale

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , Camano: «Non fa che dirmi una cosa sull’Internazionale»

L’agente di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha parlato del suo rinnovo con l’Internazionale: gli ultimi aggiornamenti sul capitano nerazzurro e la trattativa

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

Retroscena su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , sarebbe andato all’Ateltico!

Il capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez era dell’Ataletico Madrid, ecco chi ha convinto il Toro con una telefonata

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

Zazzaroni commenta il calciomercato dell’Internazionale

Ivan Zazzaroni a bomba sul calciomercato Internazionale, ecco cosa ne pensa il gironalista e l’errore che aveva commesso

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, spunta un retroscena sul suo acquisto: un club provò a soffiarlo ai leoni nerazzurri!

Spunta un clamoroso retroscena di calciomercato sull’acquisto da parte dell’Internazionale di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: un club provò a soffiarlo per 40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 18 FEBBRAIO

6 addii all’orizzonte dell’Internazionale: TUTTI i nomi

L’Internazionale si appresta a salutare 6 giocatori nella sessione estiva di calciomercato: la lista completa

Denzel “DoubleD” Dumfries Internazionale, l’addio in estate non è più così scontato

Denzel “DoubleD” Dumfries lascerà l’Internazionale in estate? Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’olandese

Deciso il futuro di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck! Ecco cosa lo attende

L’Internazionale ha deciso il futuro di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck: il retroscena svelato dalla Gazzetta sul giovane difensore nerazzurro

Galliani svela il retroscena: «Il mio più grande rimpianto»

Galliani e il retroscena di mercato di quell’ex nerazzurro: svelato alla Gazzetta il nome!

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 17 FEBBRAIO

Meluso su Zio Piotr Zielinski: «Ha fatto la sua scelta. Sulle visite mediche…»

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso ha parlato delle visite mediche fatte da Zio Piotr Zielinski con l’Internazionale

Super Barellino, il motore nerazzurro, , c’è una novità sul prolungamento di contratto

Longari annuncia una novità sul rinnovo di Super Barellino, il motore nerazzurro, con l’Internazionale. Le sue dichiarazioni.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, il rinnovo slitta ancora

Il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale non è ancora ufficiale. Ecco cosa manca per la firma sul contratto.

Marotta fa il punto della situazione sul mercato

Giuseppe Marotta ha analizzato il calciomercato Internazionale dopo le tante voci che circolano. Le sue parole.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Sirene francesi per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: cercato dal PSG

Il PSG valuta Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez dall’Internazionale, ecco cosa sta succedendo e gli altri nomi in lista

Arriva una chiamata per Denzel “DoubleD” Dumfries! Il retroscena dalla Germania

L’Internazionale riceve una chiamata per Denzel “DoubleD” Dumfries, ecco di chi si tratta e la posta in palio

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO

Internazionale, sfuma del tutto quell’obiettivo!

L’Internazionale saluta uno degli obiettivi di mercato: andrà in quel club, è ufficiale

Il PSG ha contattato Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : secca risposta del capitano nerazzurro

Il PSG si è fatto avanti per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: come sono andate le cose

Ausilio vuole anticipare tutti per il nuovo Courtois

Ausilio ha individuato il prossimo vice portiere dell’Internazionale: ecco tutti i dettagli

Super Barellino, il motore nerazzurro, cercato dal Manchester City in estate? Il clamoroso retroscena di mercato

In estate il Manchester City aveva bussato alla porta dell’Internazionale per Super Barellino, il motore nerazzurro, : i dettagli sul retroscena di mercato.

Emil2 Audero via dall’Internazionale? Si pensa ad un nuovo vice Sommer “Time”

Emil Emil2 Audero potrebbe dire addio all’Internazionale: i leoni nerazzurri pensano a questo altro vice-Sommer “Time”.

Rinnovo Super Barellino, il motore nerazzurro, , passi avanti per l’accordo: spunta un premio aggiuntivo!

L’Internazionale fa sul serio per il rinnovo di contratto di Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, : passi avanti nella trattativa.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

Altri colpi dopo Taremi, il Bomber Iraniano, e Zio Piotr Zielinski? Dipende da un fattore

L’Internazionale farà altri colpi di mercato dopo Zio Piotr Zielinski e Taremi, il Bomber Iraniano, ? Ecco come stanno le cose

Destino segnato per lui: sarà addio in estate

In estate un giocatore dirà addio all’Internazionale: ecco di chi si tratta

L’Internazionale valuta la cessione di un big, ecco svelato il retroscena

L’Internazionale valuta la cessione di un big sul calciomercato, ecco spiegato il motivo e quando può accadere

Marotta studia il colpo, l’Internazionale sogna un ritorno in estate

Marotta spera in un super ritorno in casa Internazionale, vediamo la situazione e il chiaro piano per l’estate dei leoni nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 13 FEBBRAIO

Clamoroso Taremi, il Bomber Iraniano, , rinviate le visite mediche

Colpo di scena, sono state rinviate le visite mediche di Taremi, il Bomber Iraniano, in programma oggi. Il motivo.

Un attaccante potrebbe partire con l’arrivo di Taremi, il Bomber Iraniano,

Probabile addio di Maravilla Sanchez con l’arrivo di Taremi, il Bomber Iraniano, . Lo scenario.

Taremi, il Bomber Iraniano, Internazionale, tutte le cifre dell’operazione

Il Corriere dello Sport ha svelato le cifre dell’operazione di Taremi, il Bomber Iraniano, all’Internazionale. I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 12 FEBBRAIO

Zio Piotr Zielinski ha già effettuato le visite mediche con l’Internazionale

Zio Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Internazionale: già effettuale le visite mediche con i leoni nerazzurri

Immobile Internazionale, spunta un clamoroso retroscena dell’estate: l’attaccante ad un passo dai leoni nerazzurri?

Ciro Immobile sarebbe potuto finire all’Internazionale in estate: il clamoroso retroscena di calciomercato.

Zio Piotr Zielinski Internazionale, Mazzarri lo scarica: «Il futuro del Napoli sono i nuovi arrivati»

Mazzarri si esprime sull’esclusione di Zio Piotr Zielinski dalla lista Uefa, fornendo un assist all’Internazionale: le parole del tecnico dopo il KO col Milan.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ceccarini spaventa i tifosi: lui potrebbe andarsene!

Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro di un giocatore dell’Internazionale, spaventando i tifosi

Calciomercato Internazionale, una rivale piomba su Kjaergaard: ecco di chi si tratta

Una rivale dell’Internazionale ha messo gli occhi su Kjaergaard, centrocampista del Salisburgo da tempo finito nel mirino dei leoni nerazzurri: ecco di chi si tratta.

Zirkzee Internazionale, il Bologna fissa il prezzo alle stelle: le cifre

L’Internazionale pensa a Joshua Zirkzee ma il Bologna spaventa le pretendenti con un prezzo altissimo per l’estate: ecco la cifra richiesta.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 10 FEBBRAIO

L’Internazionale ha un nuovo obiettivo per la porta, Marotta studia il colpo

Il calciomercato Internazionale ha un nuovo obiettivo per la porta, Marotta studia il colpo con una mossa specifica

Rabiot, c’è la concorrenza di due big europee

Ci sono due big europee su Rabiot, obiettivo del calciomercato Internazionale. Lo scenario.

Retroscena Super Barellino, il motore nerazzurro, , stava per firmare con un altro club

Super Barellino, il motore nerazzurro, era vicino all’accordo con la Roma prima di firmare con l’Internazionale. Tutti i dettagli.

Internazionaleesse per Ferran Torres del Barcellona

L’Internazionale è tentato da Ferran Torres del Barcellona, in rottura con il club blaugrana. I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 9 FEBBRAIO

Klaassen-Internazionale, deciso il futuro dell’olandese

Il calciomercato Internazionale riflette sul futuro di Klaassen, il club sembra aver preso una decisione

Rischia di saltare Taremi, il Bomber Iraniano, all’Internazionale! La bomba dalla Turchia

Rischia di saltare l’affare per l’arrivo di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, all’Internazionale a parametro zero! La notizia a sorpresa dalla Turchia: si inserisce un altro club.

L’Esperto di Mercato Romano avvisa: «Per il rinnovo di Super Barellino, il motore nerazzurro, con l’Internazionale ci vorrà tempo»

L’Internazionale lavora al rinnovo di Super Barellino, il motore nerazzurro, : il punto di Fabrizio L’Esperto di Mercato Romano sulla trattativa.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO

Taremi, il Bomber Iraniano, sempre più vicino alla firma

Fabrizio L’Esperto di Mercato Romano aggiorna sulla trattativa tra Internazionale e Taremi, il Bomber Iraniano, . Le ultime.

Clamoroso retroscena di mercato raccontato da Mourinho

Mourinho ha svelato un retroscena del calciomercato Internazionale durante la sua esperienza in nerazzurro. Ecco chi ha tentato di far acquistare.

Due club interessati all’acquisto di Denzel “DoubleD” Dumfries

Sempre più lontano il rinnovo di Denzel “DoubleD” Dumfries con l’Internazionale, su di lui ci sono due inglesi. I dettagli.

Il retroscena su Mourinho: lo Special One infuriato per quel colpo del calciomercato Internazionale

Il calciomercato Internazionale fece andare su tutte le furie José Mourinho: spunta il retroscena sull’ex tecnico della Roma..

Calciomercato Internazionale, niente Skriniar-bis: ecco chi sarà ceduto in estate

L’Internazionale programma il calciomercato estivo e vole evitare uno Skriniar-bis: quel calciatore verrà ceduto.

L’Internazionale fissa il prezzo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : la cifra monstre

Nonostante continui a trattare per il suo rinnovo, l’Internazionale fissa il presso per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: la cifre monstre.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, c’è distanza per il rinnovo: la richiesta fatta dall’argentino

L’Internazionale continua a trattare per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ma c’è ancora distanza: ecco la cifra chiesta dall’argentina.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO

Ausilio a tuttotondo sul calciomercato nerazzurro

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha analizzato il calciomercato Internazionale e di alcuni obiettivi in particolare. Tutte le sue parole.

Colpani strizza l’occhio all’Internazionale

Colpani parla dell’interessamento dell’Internazionale nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni.

Marotta ha messo gli occhi su un talento turco

Can Uzun è il nuovo obiettivo nel calciomercato Internazionale, Marotta si sta già muovendo pe rlui. I dettagli

Zio Piotr Zielinski: il vero motivo per cui ha scelto l’Internazionale

Un retroscena che riguarda Zio Piotr Zielinski e la scelta di approdare all’Internazionale: come sono andate le cose

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 6 FEBBRAIO

Taremi, il Bomber Iraniano, -Internazionale, ci siamo: spunta la data per la firma sul contratto

Taremi, il Bomber Iraniano, è il prossimo colpo di calciomercato dell’Internazionale, spunta la data per la firma sul contratto

I leoni nerazzurri tengono d’occhio quel prestito

L’Internazionale non perde di vista un prestito che sta crescendo molto e che potrebbe ritornare presto a Milano: i dettagli

Zio Piotr Zielinski Internazionale, Marotta: «Ho parlato con De Laurentiis e gli ho detto che…»

Beppe Marotta ha parlato di Zio Piotr Zielinski all’Internazionale, rivelando come proseguono le trattative col Napoli: le ultime

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , l’entourage del capitano ha un obiettivo

L’Internazionale lavora al rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , ma l’entourage dell’argentino ha un chiarissimo obiettivo per far apporre la firma al capitano

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 5 FEBBRAIO

Un obiettivo di mercato si allontana: l’Internazionale perde la chance?

Un obiettivo del mercato Internazionale è vicino all’accordo con un altro club: di chi si tratta

Super Barellino, il motore nerazzurro, Internazionale, avviati i dialoghi per il rinnovo!

L’Internazionale ha iniziato con Super Barellino, il motore nerazzurro, i discorsi per il rinnovo: ecco tutti i dettagli e a che punto è la trattativa

Icardi può tornare? La sua intenzione è chiara

Icardi vuole tornare all’Internazionale, il suo desiderio è chiaro a tutti. Ecco la posizione della dirigenza nerazzurra.

Marotta prepara un assalto dopo i colpi estivi

Marotta sta lavorando per il calciomercato Internazionale: dopo aver messo a segno due colpi, prepara un terzo assalto. Ecco quale.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 4 FEBBRAIO

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -Internazionale, svolta rinnovo: fiducia TOTALE per quella data

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, svolta rinnovo: fiducia totale per quella data. L’argentino firmerà il contratto che lo legherà ai leoni nerazzurri fino al 2028

Calciomercato Internazionale: quale futuro per Sensi? C’è una possibile clamorosa sorpresa

Calciomercato Internazionale: quale futuro per Sensi? C’è una possibile clamorosa sorpresa sul fronte del centrocampista nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 3 FEBBRAIO

L’Internazionale mette nel mirino il fratello di Big Marcùs Thuram per l’estate

C’è un altro Big Marcùs Thuram nel mirino dell’Internazionale per l’estate: leoni nerazzurri su Khephren del Nizza

Rabiot ha già in mente le sue intenzioni con l’Internazionale

Rabiot è il nome accostato al calciomercato Internazionale in questi giorni. Lui sa già cosa fare.

Super Barellino, il motore nerazzurro, potrebbe essere sacrificato con una maxi offerta

Marotta potrebbe cedere Super Barellino, il motore nerazzurro, in caso di super offerta. La cifra stabilita per l’ex Cagliari.

Internazionale, Zhang potrebbe essere obbligato a cedere due big

Pericolo nel calciomercato Internazionale, due big a rischio cessione se dovesse rimanere Zhang. Gli scenari.

Retroscena Zio Piotr Zielinski, polacco pronto a ridursi l’ingaggio per l’Internazionale

Zio Piotr Zielinski accetterà un ingaggio inferiore a quello del Napoli, dove è rimasto escluso dalla lista Uefa. Le cifre.

Rabiot Internazionale, Marotta ci prova davvero per il francese

Nuovo obiettivo nel calciomercato Internazionale, Marotta vuole Rabiot a parametro zero. I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 2 FEBBRAIO

Destinazione a sorpresa per Bergvall

Bergavall si è trasferito al Tottenham, obiettivo sfumato per l’Internazionale. I dettagli.

Internazionale Women, ufficiale la cessione di Pandini

Pandini lascia l’Internazionale Women per una big di Serie A Femminile. La sua nuova destinazione.

Brazao non è certo di partire già nei prossimi giorni

Potrebbe saltare il passaggio di Brazao, rientrato all’Internazionale, al Santos. Il clamoroso motivo.

Sensi, c’è in agguato uno scenario inaspettato

Sirene turche per Sensi, centrocampista dell’Internazionale. L’ex Monza potrebbe partire nei prossimi giorni. Lo scenario.

Internazionale Women, nuovo colpo in entrata per le nerazzurre

Annamaria Serturini è una nuova calciatrice dell’Internazionale Women. Il comunicato nerazzurro pubblicato in serata.

Annunciate tutte le operazioni del settore giovanile

L’Internazionale ha svelato tutti i movimenti di calciomercato del settore giovanile in questa sessione invernale. L’elenco.

Sensi, svelato il perchè del mancato passaggio al Leicester

Perchè è saltato il passaggio di Sensi dall’Internazionale al Leciester? Ecco arrivata la risposta

Zio Piotr Zielinski-Internazionale ci siamo, spunta la data per la firma del contratto

Zio Piotr Zielinski è l’ultimo colpo del calciomercato Internazionale, spunta la possibile data per la firma del contratto in nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO

Sensi al Leicester, salta il trasferimento del centrocampista

Stefano Sensi dall’Internazionale al Leicester, il trasferimento del centrocampista è saltato: cosa è accaduto

Sensi Leicester, c’è una clamorosa novità che sblocca l’affare

Operazione in chiusura tra l’Internazionale e il Leicester per Sensi, che oggi non si è presentato alla Pinetina. I dettagli.

Zio Piotr Zielinski potrebbe essere escluso dalla lista Champions

Ci potrebbe essere la rottura tra Zio Piotr Zielinski, obiettivo dell’Internazionale, e il Napoli. Gli scenari della possibile esclusione.

Taremi, il Bomber Iraniano, Internazionale, rimandata la firma dell’attaccante

Slitta la firma di Taremi, il Bomber Iraniano, con l’Internazionale ma l’affare non è in discussione. Il motivo.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 31 GENNAIO

Radu, saltato il trasferimento in Arabia Saudita

Sfumata la cessione di Radu, portiere di proprietà dell’Internazionale, in Arabia Saudita quando ormai era tutto fatto. Il clamoroso motivo.

Internazionale Sensi, c’è una nuova proposta del Leicester

Il Leicester ha fatto una nuova proposta all’Internazionale per Sensi, dopo lo stallo avvenuto nelle ultime ore. I dettagli.

Nuova destinazione per Curatolo dopo il rientro dal prestito

Curatolo, attaccante dell’Internazionale, si trasferisce alla Pro Patria dopo essere rientrato dalla Fermana. Il comunicato.

Internazionale Primavera, che colpo per la difesa!

L’Internazionale Primavera ha acquistato Ilari Kangasniemi per la propria difesa. Ecco tutti i dettagli.

Internazionale, lanciata la bomba: può raggiungere l’amico Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, in estate!

Un vecchio pallino dell’Internazionale potrebbe presto unirsi alla squadra: ecco di chi si tratta

Internazionale, quei 3 rischiano grosso: permanenza in dubbio

Futuro incerto per 3 giocatori dell’Internazionale, che rischiano di lasciare la squadra alla fine della stagione: i dettagli

Certi due addii a giugno nell’Internazionale! Ecco chi se ne andrà

Due giocatori dell’Internazionale verso l’addio a giugno: di chi si tratta e il motivo

Sensi è un mistero: ecco cosa sta succedendo

L’Internazionale attende comunicazioni dal Leicester per lasciar partire Sensi: come stanno le cose

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 30 GENNAIO

Sensi Internazionale, la cessione al Leicester è in stallo! Ecco perché

Ancora in stallo l’affare per Stefano Sensi dall’Internazionale al Leicester: il problema che sta bloccando la trattativa.

Brazao saluta l’Internazionale e torna in Brasile: trovato l’accrodo con questo club

Gabriel Brazao non è più un giocatore dell’Internazionale: terminato in anticipo il prestito alla Ternana, il portiere torna in patria.

Zio Piotr Zielinski-Internazionale, contatti in corso: manca l’accordo per il trasferimento a parametro

L’Internazionale insiste per Piotr Zio Piotr Zielinski: manca ancora l’accordo per il suo trasferimento a parametro zero in estate.

La Fiorentina su Carboni? Ecco la verità sull’offerta arrivata all’Internazionale

Si era parlato di un interesse della Fiorentina per Valentin Carboni dell’Internazionale: ecco la verità sulla presunta offerta arrivata ai leoni nerazzurri.

Internazionale su Taremi, il Bomber Iraniano, , fatta la comunicazione al Porto: ci siamo

Pronta l’accelerata per Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, all’Internazionale: i leoni nerazzurri hanno comunicato al Porto di aver avviato i contatti con gli agenti del calciatore.

Offerta folle della Fiorentina all’Internazionale per Valentin Carboni

Offerta di calciomercato della Fiorentina all’Internazionale per Carboni, ecco tutti i dettagli e quanto è disposta a “pagare” la squadra viola

Sensi-Leicester ci siamo: ecco il retroscena sull’opzione del riscatto

Sensi è pronto a lasciare l’Internazionale per il Leicester, annuncio di Di Marzio sulle condizioni del prestito in Inghilterra

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 29 GENNAIO

Taremi, il Bomber Iraniano, Internazionale, firma vicina per lui? L’indizio di mercato

Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, è sempre più vicino all’Internazionale: oggi presentata la comunicazione scritta al Porto

Sensi Internazionale, CONCLUSA la trattativa col Leicester

Stefano Sensi sta per lasciare l’Internazionale in direzione del Leicester: i dettagli dell’operazione

Fiorentina su Valentin Carboni: l’Internazionale rifiuta l’offerta della Viola

Offerta ufficiale della Fiorentina per Valentin Carboni: l’Internazionale ringrazia e rispedisce al mittente

Oggi si chiuse per Sensi al Leicester: il centrocampista saluta l’Internazionale. I dettagli dell’operazione

Stefano Sensi lascia l’Internazionale e approda al Leicester: oggi è la giornata della chiusura dell’operazione. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare.

Niente Internazionale per Bergvall: andrà al Barcellona. Accordo ad un passo

Sfuma l’obiettivo Bergvall per l’Internazionale: il centrocampista svedese è ad un passo dal Barcellona.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 28 GENNAIO

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 27 GENNAIO

Internazionale e Denzel “DoubleD” Dumfries, quale futuro? Gli scenari

L’Internazionale ragiona sul futuro di Denzel “DoubleD” Dumfries: ecco quali scenari si delineano

Sensi Leicester, ci siamo! Presentata l’offerta UFFICIALE all’Internazionale: cifre e dettagli

Il Leicester ha presentato all’Internazionale l’offerta per Sensi: ecco tutti i dettagli

Arrivata un’offerta da una squadra inglese per Valentin Carboni

Internazionaleesse del West Ham per Carboni. C’è la risposta della dirigenza nerazzurra all’offerta degli inglesi.

Sensi Leicester, svelata la data di partenza del centrocampista

Stefano Sensi verso il Leicester. Ecco quando il centrocampista partirà in direzione Inghilterra.

Denzel “DoubleD” Dumfries, il rinnovo è in fase di stallo

Non è più certo il rinnovo di Denzel “DoubleD” Dumfries con l’Internazionale. Ecco i motivi per cui il prolungamento non è ancora arrivato.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 26 GENNAIO

Radu, c’è l’interesse di una francese insieme alle sirene arabe

Radu, portiere dell’Internazionale, è sempre più protagonista del calciomercato: su di lui c’è una big francese. Gli scenari.

Denzel “DoubleD” Dumfries, incredibile retroscena: lo voleva una big

Una big aveva chiesto informazioni all’Internazionale per l’acquisto di Denzel “DoubleD” Dumfries in questa sessione. I dettagli.

Sensi Leicester, colpo di scena: Maresca gela l’Internazionale

Maresca ha bloccato il trasferimento di Sensi dall’Internazionale al Leicester. Le parole del tecnico italiano.

Valentin Carboni, deciso il futuro del gioiellino nerazzurro

Galliani ha reso noto il futuro di Valentin Carboni, talento dell’Internazionale in forza al Monza. Le parole del dirigente.

Radu pronto a lasciare l’Internazionale, offerta dall’Arabia per il portiere

L’Internazionale ha ricevuto un’offerta di calciomercato dall’Arabia per Radu, ecco chi vuole il portiere di proprietà nerazzurra

Sensi saluta l’Internazionale e va al Leicester, retroscena sulla trattativa

Retroscena di calciomercato tra Internazionale e Leicester per Sensi, ecco grazie a chi andrà in porto il colpo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 25 GENNAIO

Denzel “DoubleD” Dumfries e l’addio sempre più plausibile dall’Internazionale: come stanno le cose

Denzel “DoubleD” Dumfries e l’Internazionale possono separarsi in estate: la rivelazione di L’Esperto di Mercato Romano

Taremi, il Bomber Iraniano, Internazionale, ecco quando ci saranno visite mediche e firma

Taremi, il Bomber Iraniano, verso l’Internazionale: gli aggiornamenti di Fabrizio L’Esperto di Mercato Romano

Sensi Internazionale, addio vicino: ecco cosa manca per il trasferimento al Leicester

Sensi si allontana dall’Internazionale: i dettagli sul trasferimento al Leicester

Ritorna di moda il nome di Musso per la porta

L’argentino potrebbe essere un’idea per la prossima sessione estiva. Gli scenari.

Due colpi vicini, manca solamente l’annuncio dell’Internazionale

I leoni nerazzurri sono pronti ad annunciare l’arrivo di due nuovi giocatori. Di chi si tratta.

Sensi-Leicester, è fatta per la cessione del centrocampista

L’ex Monza si trasferirà in Inghilterra, a breve l’annunci. I dettagli della formula.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , c’è una nuova richiesta dell’attaccante

L’argentino ha un desiderio prima dell’accordo definitivo per il prolungamento. Ecco quale.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 24 GENNAIO

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , Camano frena tutto: «Non c’è ancora l’accordo»

Il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale tarda ad arrivare: Camano spiega il perchè

Taremi, il Bomber Iraniano, Internazionale, oggi altro incontro! Ecco quando si chiude

Taremi, il Bomber Iraniano, è sempre più vicino all’Internazionale: oggi altro incontro positivo

Alexis Maravilla Sanchez ha deciso il suo futuro con l’Internazionale

Il calciomercato dell’Internazionale passa da Alexis Maravilla Sanchez e lui ha deciso così, ecco la scelta dell’attaccante con i leoni nerazzurri

L’Internazionale prova il sorpasso sul Barcellona per Bergvall! La cifra chiesta dal Djurgården

L’Internazionale si iscrive alla corsa per Bergvall e prova a beffare il Barcellona: la situazione sul talento svedese.

Denzel “DoubleD” Dumfries via dall’Internazionale? Rifiutato un clamoroso scambio con il Manchester United

L’Internazionale ha rispedito al mittente l’offerta di scambio proposta dal Manchester United per Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries: i dettagli dell’offerta dei Red Devils.

Internazionale su Muriel, ma c’è un grosso ostacolo: le ultime

L’Internazionale osserva Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta: per il colombiano c’è un grosso ostacolo.

Sensi Leicester, slitta la cessione del centrocampista dell’Internazionale! Il motivo

Rischia di slittare di qualche giorno il trasferimenti di Stefano Sensi dall’Internazionale al Leicester: il motivo del ritardo.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 23 GENNAIO

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , a che punto siamo nella trattativa con l’Internazionale? Le ultime

Continua la trattativa tra Internazionale e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez per il rinnovo di contratto dell’argentino: ecco quando si potrebbe chiudere l’affare.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , spunta un retroscena: in passato era stato vicino ad un club di Serie A

Incredibile retroscena di calciomercato su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: prima di andare all’Internazionale, l’attaccante argentino fu vicinissimo ad un altro club di Serie A.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 22 GENNAIO

Si allontana la cessione di Maravilla Sanchez dopo la Supercoppa

Il cileno potrebbe rimanere in nerazzurro grazie alla prestazione offerta contro il Napoli. I dettagli.

Marotta pensa ad un altro parametro zero dopo Taremi, il Bomber Iraniano,

Potrebbe arrivare un secondo colpo a zero. Ecco di chi si tratta.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 21 GENNAIO

Zio Piotr Zielinski all’Internazionale l’affare decolla, ecco le vere cifre

L’ Internazionale è ad un passo per chiudere l’affare con Zio Piotr Zielinski, ecco le vere cifre, così si potrà portare a Milano il calciatore

Quale futuro per Denzel “DoubleD” Dumfries? L’addio dipende da un fattore, ma l’Internazionale si è portata avanti

Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries potrebbe salutare l’Internazionale in estate, la sua cessione dipende da un fattore: intanto i leoni nerazzurri si sono cautelati con una mossa.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , il capitano dell’Internazionale spiega cosa manca per la chiusura dell’accordo con i leoni nerazzurri

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez si è espresso così in merito al suo rinnovo di contratto con l’Internazionale: le parole dell’argentino in conferenza stampa.

Calciomercato Internazionale, bloccati Taremi, il Bomber Iraniano, e Zio Piotr Zielinski a parametro zero: ecco cosa manca per il doppio colpo

L’Internazionale ha ormai in pugno Taremi, il Bomber Iraniano, e Zio Piotr Zielinski, che arriveranno a parametro zero a giugno: ecco cosa manca per il doppio colpo.

Maravilla Sanchez via dall’Internazionale? Lo scenario per gennaio e per giugno, il cileno ha già deciso

Si parla tanto di un possibile addio di Maravilla Sanchez all’Internazionale: ecco la situazione tra gennaio e l’estate per il cileno, che ha già preso una decisione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 20 GENNAIO

Tutti pazzi per Gudmundsson, l’Internazionale deve stare attenta a due rivali

Può partire un’asta di mercato per Gudmundsson, talento del Genoa. I dettagli.

Sensi, passi in avanti per la cessione al Leicester

Il centrocampista è sempre più vicino al trasferimento in Inghilterra: ecco perchè

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 19 GENNAIO

Zio Piotr Zielinski al Napoli diventa un giallo: cosa sta accadendo

A Napoli esplode il giallo Zio Piotr Zielinski: cosa è accaduto al centrocampista

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 18 GENNAIO

Addio Denzel “DoubleD” Dumfries, l’Internazionale ha già il nome del sostituto: di chi si tratta

Dopo l’innesto di Tajon “TJ” Buchanan, l’Internazionale ha bisogno di un ulteriore nome per sostituire Denzel “DoubleD” Dumfries in caso di addio a fine stagione: il nome

Internazionale, un solo big sacrificato a fine anno: gli indizi portano a LUI

L’Internazionale potrebbe dover sacrificare un solo giocatore a fine anno, per tener fede agli accordi di bilancio: i dettagli

Accordo TROVATO per Sensi al Leicester!

L’Internazionale ha finalmente trovato la quadra nella trattativa di calciomercato col Leicester per il passaggio di Stefano Sensi: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

Carboni torna all’Internazionale dal prestito al Monza? Questo l’incastro per gennaio con Maravilla Sanchez

Il possibile rientro anticipato all’Internazionale dal prestito al Monza da parte di Valentin Carboni dipenderà dall’intreccio con Maravilla Sanchez: ecco perché.

Calciomercato Internazionale, doppio colpo a parametro zero! Accelerata decisiva per questi due acquisti

Accelerata decisiva dell’Internazionale per un doppio colpo a parametro zero: questi due calciatori arriveranno gratis in estate.

Calciomercato Internazionale: i leoni nerazzurri fissano il prezzo per Denzel “DoubleD” Dumfries, ecco chi lo vuole

Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries potrebbe salutare l’Internazionale in estate: ecco il prezzo fissato dai leoni nerazzurri.

Dalla Turchia vogliono Klaassen: il suo addio all’Internazionale a gennaio è impossibile. Ecco perché

Klaassen via dall’Internazionale? Lo vogliono in Turchia ma a gennaio è impossibile: ecco il motivo.

Maravilla Sanchez via dall’Internazionale? Lo scenario tra gennaio e giugno passa dalla Supercoppa Italiana

Alexis Maravilla Sanchez è pronto a dire addio all’Internazionale? Dopo la Supercoppa Italiana il cileno deciderà quale sarò il proprio futuro: lo scenario per gennaio e per l’estate.

Calciomercato Internazionale, questa la mossa decisiva per Taremi, il Bomber Iraniano, : passi avanti concreti nella trattativa

L’Internazionale non è mai stata così vicina a Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, : questa la mossa decisiva dei leoni nerazzurri per convincerlo.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 16 GENNAIO

Internazionale Women, ufficiale l’addio di Anja Sonstevold

La centrocampista lascia le nerazzurre per trasferirsi alla Roma. Il comunicato.

Zio Piotr Zielinski, c’è la promessa ai leoni nerazzurri!

Il centrocampista polacco avrebbe detto sì ai leoni nerazzurri. Ecco quando arriverà.

Taremi, il Bomber Iraniano, , matrimonio con i leoni nerazzurri ad un passo

L’iraniano è pronto anche ad avviare l’iter per diventare comunitario. I dettagli.

Marotta si muove per Gudmundsson

Il dirigente nerazzurro è interessato all’acquisto del genoano per la prossima stagione.

Maresca spinge per avere Sensi al Leicester

Il tecnico vorrebbe avere subito il centrocampista. Ecco com’è la situazione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 15 GENNAIO

Internazionale Women, addio pesante della calciatrice! Andrà in questo club

Le Internazionale Women dicono addio a una delle calciatrici migliori, in chiusura di trattativa con un nuovo club: i dettagli

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , c’è la data per l’Internazionale! Ecco quando arriverà la firma

Il capitano e bandiera dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è pronto a legare il proprio futuro ai leoni nerazzurri con il rinnovo: i dettagli

Valentin Carboni torna a gennaio? Il Monza ha già trovato il sostituto

L’Internazionale ragiona sul calciomercato e sul possibile rientro anticipato di Valentin Carboni dal Monza: i dettagli della trattativa

Maravilla Sanchez lascia l’Internazionale dopo la Supercoppa? In Arabia confidano che… La situazione

Alexis Maravilla Sanchez potrebbe lasciare l’Internazionale dopo la Supercoppa: ecco le ultime notizie circa la situazione di calciomercato

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 14 GENNAIO

Marotta dice tutta la verità su Zieliński

Prima della sfida tra Monza e Internazionale Marotta ha parlato anche di Zieliński, ecco come stanno le cose per l’Internazionale

Internazionale Women, colpo Magull a centrocampo

È ufficiale l’arrivo della centrocampista in nerazzurro. Ecco il comunicato.

Deciso il futuro di Valentin Carboni, c’è un piano

Sarebbe già deciso il destino del giocatore del Monza in vista della prossima stagione. Il piano nerazzurro.

Internazionale, c’è il ritorno anticipato in nerazzurro di un giovane

Un talento nerazzurro ritorna alla base dopo il prestito in Serie C. Di chi si tratta.

Cessione in vista per tre giovani della Primavera

Tre talenti leoni nerazzurri sono in procinto di lasciare la squadra allenata da Chivu. I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 12 GENNAIO

Sensi garantisce un tesoretto da investire su di lui!

La cessione di Stefano Sensi dall’Internazionale al Leicester può portare nelle casse dei leoni nerazzurri una somma da investire su un giocatore

Colpani non è più un obiettivo: si punta forte su quel giovane

Andrea Colpani, che ha gravitato nel calciomercato dell’Internazionale, è stato depennato dalla lista degli obiettivi: ecco perchè

Lui libera il posto a Zio Piotr Zielinski, verrà lasciato andare

Il possibile approdo di Zio Piotr Zielinski all’Internazionale apre il discorso cessioni nel calciomercato: ecco chi potrebbe lasciare i leoni nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 11 GENNAIO

La Juventus si inserisce per Zio Piotr Zielinski, Giuntoli ci prova

Arrivano conferme sull’inserimento della Juventus per Zio Piotr Zielinski, ecco il retroscena svelato da Sportmediaset

L’Internazionale pensa a Taremi, il Bomber Iraniano, per l’attacco, il piano di Marotta e un retroscena

L’Internazionale continua a monitorare Taremi, il Bomber Iraniano, per il proprio attacco, Marotta ha un’idea ben precisa e una legge protoghese lo aiuta

Internazionale, nuovo attaccante a gennaio? La posizione del club

L’Internazionale può augurarsi l’aggiunta di un nuovo attaccante nella finestra di calciomercato di gennaio? Ecco come stanno le cose

Djalo, Juve in dirittura d’arrivo: come ha convinto il giocatore a scartare l’Internazionale

Ecco i dettagli della trattativa di mercato che hanno portato Tiago Djalo del Lille a scegliere la Juve e non l’Internazionale

Tentativo disperato del Napoli per il rinnovo di Zio Piotr Zielinski. Ultimissime

Zio Piotr Zielinski è uno degli obiettivi di calciomercato dell’Internazionale in vista della finestra estiva: il Napoli tenta però di convincerlo a rinnovare

