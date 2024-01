Calciocalciomercato Fc Internazionale DIRETTA: accordo col Bruges per Buchanan, Icardi torna a Ac Milano?

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Seguilo live con noi!

Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Inter in tempo reale.

Inter Calciomercato – LIVE

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 2 GENNAIO

Icardi torna all’Inter? Le ultime sul futuro del centravanti

Icardi può tornare all’Inter nel mercato di gennaio? Voci sul ritorno dell’attaccante argentino a Milano

Sanchez Inter, addio a gennaio? Il cileno rifiuta due destinazioni e blocca il mercato

Alexis Sanchez rifiuta due destinazioni e blocca il mercato in entrata dell’Inter: la situazione sul cileno.

Buchanan sì, l’attaccante no: c’è un’incompatibilità per gennaio

L’arrivo all’Inter di Buchanan escluderebbe quello di quest’attaccante: non può arrivare in nerazzurro per un motivo.

Mercato Inter, tre obiettivi a parametro zero per giugno: il piano

L’Inter lavora già in vista di giugno, pensando a tre possibili colpi a parametro zero: questi i loro nomi.

Niente Inter per Soucek, rinnova col West Ham: l’annuncio

Tomas Soucek non verrà all’Inter: ufficiale il rinnovo di contratto col West Ham.

Inter, accordo totale per Buchanan col Club Bruges: cifre e dettagli

Tajon Buchanan sarà il primo colpo del calciomercato Inter, accordo trovato col Club Bruges: qui tutti i dettagli e le cifre.

Radu via dal Bournemouth già a gennaio? Il portiere dell’Inter è richiesto in patria

Ionut Radu potrebbe lasciare il Bournemouth, dove si trova in prestito dall’Inter, per traferirsi già a gennaio: lo vogliono in patria.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 31 DICEMBRE

Djalo Inter, il giocatore è promesso ma non è disposto a stare in panchina

Djalo e l’Inter. Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 30 DICEMBRE

UFFICIALE – Dimarco rinnova con l’Inter fino al 2027: l’annuncio

Ufficiale il prolungamento di contratto di Dimarco con l’Inter: l’annuncio del club.

Zielinski sempre più vicino all’Inter: il Napoli si arrende

Piotr Zielinski ad un passo dall’Inter a parametro zero: adesso anche il Napoli si arrende.

Buchanan Inter, l’affare si farà nonostante l’abolizione del Decreto Crescita

Fiducia sulla buna riuscita dell’affare per Buchanan all’Inter: la situazione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 29 DICEMBRE

Agoumè e Sensi via a gennaio? Lo scenario apre le porte ad un nuovo innesto

La sessione di calciomercato di gennaio per l’Inter potrebbe riservare diverse sorprese anche in uscita: le ultime su Agoumè e Sensi

Inter, l’arrivo di Buchanan spiana la strada all’addio di un titolare

Con l’imminente arrivo di Tajon Buchanan alla corte dell’Inter, un titolare si appresta ad essere ceduto nella prossima finestra di mercato

Buchanan Inter, cosa cambia dopo lo stop del Decreto Crescita

La trattativa tra l’Inter e il Bruges per Tajon Buchanan sarà influenzata dallo stop del Decreto Crescita? Ecco come stanno le cose

Dimarco e Mkhitaryan, tutto fatto per i rinnovi! L’annuncio ufficiale in questa data

L’Inter ha blindato il futuro di Dimarco e Mkhitaryan, sistemando i loro rinnovi in nerazzurro: c’è una data per l’annuncio

Decreto Crescita, il dietrofront frena il mercato della Serie A

Le squadre di Serie A erano fiduciose che il Decreto Crescita potesse essere prorogato per un paio di mesi, invece dal 1 gennaio scomparirà

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 28 DICEMBRE

La Juve prova a soffiare Djalo all’Inter? La situazione

L’Inter ha un’intesa di massima con Tiago Djalo, ma spunta l’insidia Juve: la situazione per gennaio.

Buchanan Inter, accordo vicino: spunta la data per il suo possibile arrivo

Inter ancora in pressing su Buchanan: ecco quando può arrivare a Milano.

Calhanoglu dice no ad una super offerta dall’Arabia Saudita: vuole restare all’Inter

Sirene arabe per Calhanoglu, ma il turco vuole restare all’Inter: rifiutata un’offerta faraonica.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Buchanan Inter, il primo regalo a Inzaghi del 2024: i dettagli

Simone Inzaghi a inizio 2024 potrà contare sul primo regalo da parte della società, ovvero l’arrivo di Buchanan dal Bruges

Inter, questione rinnovi: a breve gli annunci di Mkhitaryan e Dimarco. E Lautaro…

L’Inter oltre a pensare al futuro sarebbe vicinissima ai rinnovi di alcune colonne portanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Inter, offerta per Taremi: i dettagli

Non solo Zielinski, per l’estate Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per portare Taremi in nerazzurro

Sanchez, l’Arabia lo tenta ma lui vuole restare a Milano

Alexis Sanchez ha ricevuto di nuovo delle avances dall’Arabia Saudita ma il suo obiettivo è restare in Italia per prepararsi al meglio alla Copa America

Zielinski-Inter, Marotta accelera: c’è la prima offerta

L’Inter è vigile sui parametri zero da poter prendere a gennaio per l’estate e in cima alla lista di Marotta e Ausilio ci sarebbe Zielisnki

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 26 DICEMBRE

Trovato l’accordo con Zielinski! Cifre e dettagli

Trovato l’accordo economico e contrattuale per l’approdo di Piotr Zielinski all’Inter a parametro zero! Cifre e dettagli per giugno.

Buchanan Inter, c’è la data per il suo possibile arrivo

L’Inter accelera per Buchanan: spunta la data per il possibile arrivo dell’esterno canadese.

Sanchez verso l’Arabia? Un club spinge per avere l’attaccante dell’Inter

Alexis Sanchez verso l’addio a gennaio per andare in Arabia Saudita? Ecco chi lo vuole.

Calciomercato Inter, trattativa avanzata per Buchanan: può arrivare a gennaio

Avanti tutta dell’Inter per Tajon Buchanan: trattativa allo stato avanzato col Club Brugge.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI 25 DICEMBRE

Monza, idea Oristanio: i brianzoli studiano un piano

L’ex Inter Oristanio finisce nel mirino del Monza: i brianzoli spingono per per portare in Lombardia il talento del Cagliari

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 24 DICEMBRE

Calciomercato Inter, due cessioni importanti per arrivare a Buchanan

Buchanan vicino all’Inter? In cambio due cessioni importanti

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 23 DICEMBRE

Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Intesa tra club e centrocampista

Fatta per Zielinski all’Inter? Ecco la situazione attuale nerazzurra.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 22 DICEMBRE

L’Inter tiene il mirino puntato su Taremi

Taremi resta nel mirino dell’Inter: cosa accadrà nelle prossime settimane per l’attaccante

Rinnovi di casa Inter: entro la fine del 2023 gli annunci di Dimarco e Mkhitaryan, poi sarà il turno di Lautaro e Barella

L’Inter è impegnata anche sui dossier dei rinnovi, blindando le colonne portanti della squadra: le ultime sui prolungamenti

Calciomercato Inter, due condizioni da rispettare per nuovi innesti a gennaio

L’Inter lavora ai nuovi innesti per la sessione di mercato di gennaio, e l’indiziato principale all’addio è Sanchez: le ultime notizie

Buchanan Inter, può essere il nuovo Perisic: occhio alla concorrenza di Guardiola

L’Inter è intenzionata a ingaggiare Tajon Buchanan, ma deve riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza spietata del City

Taremi Inter, possibile colpo per l’estate: i dettagli

Mehdi Taremi può approdare all’Inter, ma non nell’immediato. I dettagli sulla situazione di mercato che potrebbe portare l’iraniano in Italia

Attaccante Inter, valutazioni in corso: ecco chi potrebbe salutare a gennaio

Ecco chi potrebbe salutare l’Inter a gennaio, per fare posto al nuovo attaccante in casa nerazzurra

Zielinski-Inter, affare fatto: il retroscena di Repubblica

Zielinski e Inter, affare ormai fatto: Repubblica e le ultime sulla trattativa di mercato che porterebbe il polacco in nerazzurro

Buchanan Inter, per l’ok serve il si di Zhang: i dettagli

I dettagli sulla situazione di mercato legata all’esterno del Bruges

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 21 DICEMBRE

Sanchez verso l’addio a gennaio?

Il cileno pronto ad accettare le sirene arabe? Le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE

Inter in pole per Zielinski: il Napoli ci riprova per il rinnovo

Piotr Zielinski può trasferirsi a parametro zero all’Inter: nerazzurri in pole su Juve e West Ham ma il Napoli non molla.

Non solo Taremi: per l’attacco dell’Inter spunta anche Muriel

L’Inter monitora Muriel come possibile colpo a gennaio: la situazione per il colombiano e per Taremi.

Dumfries può dire addio a giugno? La situazione tra rinnovo e mercato

Denzel Dumfries può salutare l’Inter a fine stagione: problemi col rinnovo.

L’Inter punta a Buchanan e vuole fare anche un attaccante per gennaio

La priorità per il calciomercato Inter sull’esterno destro è Buchanan: l’idea dei nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 19 DICEMBRE

Inter e il rinnovo di Mkhitaryan, la situazione può diventare critica: cosa succede

L’Inter deve correre ai ripari per quanto riguarda il rinnovo di Mkhitaryan, una pratica più che urgente: ecco le motivazioni

La Juve tenta lo sgambetto per Colpani: l’idea dei bianconeri per convincere il Monza

Andrea Colpani resta saldamente nel mirino dell’Inter per il mercato, ma la Juve ha un’idea interessante per soffiare il centrocampista

Inter, domani l’operazione di Cuadrado: un indizio conduce a Buchanan come sostituto

Juan Cuadrado domani si opererà per risolvere in maniera definitiva il problema al tendine d’Achille, e l’Inter guarda al mercato

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 18 DICEMBRE

Ceccarini: «Ecco chi sostituirà Cuadrado»

Ancora il giornalista Ceccarini ha voluto parlare del calciomercato dell’Inter, in particolar modo sulla fascia destra

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 17 DICEMBRE

Ci siamo per il rinnovo di Lautaro con l’Inter: cifre e dettagli

Lautaro Martinez pronto a rinnovare con l’Inter, sulle orme di Zanetti: cifre e dettagli dell’accordo.

Calciomercato Inter, questo il preferito per la fascia destra: e sull’attacco…

Le ultime sul calciomercato Inter, alla caccia di rinforzi sulla corsia destra e non solo: la situazione.

Inzaghi voleva Immobile all’Inter in estate: il retroscena di calciomercato

Incredibile retroscena di calciomercato per l’Inter: Inzaghi aveva spinto in estate per l’arrivo di Immobile.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 16 DICEMBRE

Buchanan Inter, primo tentativo col Bruges: i dettagli e la formula

L’Inter non abbandona la pista di mercato che conduce a Tajon Buchanan, pallino dei nerazzurri per sostituire Cuadrado

Mercato Inter, un nuovo nome si fa strada: occhi su Meunier

L’Inter ha messo nel mirino di mercato il difensore del Borussia Dortmund Thomas Meunier: le ultime sull’operazione

L’Inter farà mercato a gennaio per la fascia destra: tutti i nomi sul piatto

L’unica certezza per l’Inter è che dovrà intervenire nella finestra di mercato di gennaio per rimediare all’assenza di Cuadrado

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 15 DICEMBRE

Rinnovo Dimarco, salto di qualità per l’esterno dell’Inter: le cifre

Un ritocco all’ingaggio di cui Federico Dimarco è meritevole al 100% quello proposto dall’Inter sul rinnovo contrattuale

Rinnovo Mkhitaryan: tutto apparecchiato, manca solo il sì

L’armeno è in scadenza con l’Inter e la firma sul suo rinnovo è la più urgente da affrontare: gli aggiornamenti

Inter, se Cuadrado si opera arrivo anticipato di Djalo? Lo scenario stuzzica i dirigenti, ma ci sono altre 2 opzioni

Alla cena di lavoro svoltasi ieri sera ad Appiano, la dirigenza dell’Inter ha parlato dell’ipotesi dell’arrivo anticipato di Djalo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 14 DICEMBRE

Zielinski Inter, Santini lancia la bomba: «Lo ha già preso»

Il giornalista Fabio Santini ha lanciato una bomba di mercato riguardante l’acquisto di Zielinski da parte dell’Inter

Taremi all’Inter prima di giugno? La dirigenza nerazzurra riflette sul colpo a sorpresa

L’attacco di “riserva” dell’Inter fa fatica ad ingranare, e in ottica calciomercato continua ad esser calda la pista Taremi

Arnautovic-Sanchez, i bomber di scorta non convincono

Lautaro, Thuram e poi… il vuoto perché Arnautovic (complice l’infortunio) e Sanchez non stanno dando all’Inter ciò che il club si aspettava da loro

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE

L’Inter spinge per Taremi: la situazione per l’estate

Il principale obiettivo di calciomercato dell’Inter in attacco resta Mehdi Taremi: la situazione per l’estate.

Calciomercato Inter, canale aperto col Monza per Di Gregorio: lo scenario

L’Inter monitora Michele Di Gregorio, il portiere del Monza potrebbe tornare in nerazzurro, dove è cresciuto nelle giovanili: la notizia.

Inter in pole su Zielinski: la situazione sul polacco

L’Inter pensa al colpo Piotr Zielinski a parametro zero: le ultime sul centrocampista in scadenza col Napoli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 12 DICEMBRE

Cuadrado si gioca le sue carte all’Inter prima di lasciare il club? Lo scenario

Juan Cuadrado potrebbe presto lasciare l’Inter, a causa dei problemi fisici che lo affliggono e che non convincono la dirigenza

Per Sanchez la Champions è terreno di caccia: sarà titolare questa sera

Alexis Sanchez scenderà in campo da titolare con la maglia dell’Inter per il confronto di questa sera in Champions con la Real Sociedad: in ottica futura…

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 11 DICEMBRE

Lautaro annuncia: «Rinnovo? Manca poco»

Al termine di Inter Udinese, Lautaro Martinez ha risposto così in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto: le parole del capitano nerazzurro a DAZN.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 9 DICEMBRE

Inter, contatti con l’Arabia: ma non per la cessione del club

Contatti tra l’Arabia e l’Inter: cessione del club vicino?

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 8 DICEMBRE

Taremi e Djalo a gennaio? Piste difficili, ecco perchè

L’esperto di calciomercato Gianluigi Longari ha fatto il punto sull’Inter in vista della sessione di gennaio: le parole su Taremi e Djalo

Klaassen, il Trabzonspor mette gli occhi sul centrocampista

Il futuro di Klaassen non è poi così sicuro, in questi primi mesi all’Inter è stato utilizzato con il contagocce da Inzaghi

Arnautovic vuole convincere il club

Marko Arnautovic è uno di quelli che deve cambiare marcia in casa Inter: il club ha bisogno di risposte dall’attaccante austriaco

Lautaro ha voglia di Inter: rinnovo vicino

L’Inter e Lautaro Martinez presto si siederanno attorno a un tavolo per firmare il prolungamento con adeguamento di contratto

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

Lautaro annuncia: «Rinnovo? Manca poco, firmo anche domani»

L’annuncio di Lautaro Martinez sul rinnovo di contratto con l’Inter: le parole dell’argentino.

Calciomercato Inter, colpo grosso: rinnovo in arrivo

Colpo sul calciomercato Inter: fatta per il rinnovo di questo giocatore.

Djajo Inter, blitz dei nerazzurri: le ultime

L’Inter ci prova per Tiago Djalo: blitz per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter, tentativo per Zielinski: la situazione

Inter e Juve provano il colpo Zielinski, approfittando dei problemi per il rinnovo col Napoli: la situazione.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

Calciomercato Inter, il retroscena su Sommer: poteva arrivare già l’anno scorso in nerazzurro

Spunta un clamoroso retroscena di calciomercato legato a Sommer ed al suo arrivo all’Inter: arrivo che si sarebbe potuto concretizzare già lo scorso anno.

Dumfries Inter, c’è distanza per il rinnovo: a gennaio può partire

Momento di leggero stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter: se arrivassero offerte importanti a gennaio, può essere ceduto.

Rinnovo Dimarco, novità sulla clausola e l’accordo con l’Inter

Il rinnovo di contratto di Dimarco è un altro degli obiettivi dell’Inter: novità sulla clausola e sulle cifre.

L’Inter blinda Lautaro con un rinnovo a vita: in nerazzurro per 10 anni

L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez con un prolungamento di contratto: l’argentino diventerà una bandiera del club.

Stretta finale per il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter: le ultime

Novità sul rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter: i dettagli.

Juve ed Atletico provano a rovinare i piani dell’Inter per Tiago Djalo

L’Inter è in pole per Tiago Djalo a giugno a parametro zero: Juve ed Atletico Madrid provano ad intromettersi già per gennaio.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 5 DICEMBRE

Per avere Taremi e Djalo questi due devono lasciare

Il calciomercato dell’Inter vede due obiettivi nel radar dei nerazzurri: le nuove entrate devono però essere bilanciate dalle uscite

Ausilio: «Mercato di gennaio e rinnovi, vi dico tutto»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato importanti dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio: eccole

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 4 DICEMBRE

Nerazzurri su Dragusin? Risponde il ds del Genoa

Tra le sorprese di questo inizio di stagione di Serie A c’è Radu Dragusin del Genoa, accostato anche al calciomercato Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 3 DICEMBRE

Ceccarini fa il punto dei rinnovi in casa Inter: «Dumfries? Ci vuole tempo»

Niccolò Ceccarini parla dei rinnovi sul tavolo dell’Inter, e della trattativa per il portiere Bento: gli aggiornamenti

Carboni, l’Inter osserva per il futuro

Negli ultimi giorni ha fatto tanto parlare di sé Valentin Carboni: prima l’interesse del Valencia e poi il gol alla Juventus. E l’Inter osserva

Ouedraogo, Inter o Milan? Definito il suo futuro. Le ultime

Il mercato non dorme mai ed ecco che tra le ultime notizie ci sarebbe anche quella relativa al futuro di Ouedraogo dello Schalke 04

Conceicao fa muro su Taremi: «La gente sta parlando molto»

L’allenatore del Porto Sergio Conceicao si tiene stretto Medhi Taremi, seguito con un certo interesse dall’Inter: le dichiarazioni

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 2 DICEMBRE

Zielinski Inter, Marotta vuole soddisfare le sue richieste: le ULTIME

Le ultime per quanto concerne la trattativa tra Zielinski e l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 1 DICEMBRE

Taremi Inter, la pista si può riaccendere con le cessioni

L’Inter continua a monitorare Mehdi Taremi ed è pronta a tornare all’assalto in caso di cessioni: tutto dipende da Sensi e Agoumè.

Sensi verso l’addio all’Inter: la decisione per gennaio

Il futuro di Stefano Sensi è già segnato, sarà addio all’Inter a gennaio: la notizia.

Rinnovi Inter, le ultime su Dimarco, Mkhitaryan, Dumfries, Barella e Lautaro

Novità sul fronte rinnovi per l’Inter: le ultime.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Colpani, è sempre derby d’Italia: Juve e Inter osservano

Tra i talenti che si stanno mettendo in mostra in questa stagione di Serie A c’è sicuramente quello di Andre Colpani del Monza

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Djalo, intesa totale con l’Inter! I nerazzurri hanno una speranza

L’Inter sempre più vicina a Tiago Djalo: il difensore può arrivare a parametro zero ed i nerazzurri hanno una speranza.

Mkhitaryan Inter, c’è la data per il rinnovo: i dettagli

Ormai ci siamo per il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter: ecco quale può essere la data per la definitiva stretta di mano.

Taremi Inter, stasera il suo entourage sarà al da Luz: le ultime

L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter resta Mehdi Taremi: il suo entourage stasera sarà al da Luz per la sfida dei nerazzurri contro il Benfica.

L’Inter fa sul serio per Nandez: possibile arrivo già a gennaio?

Nahitan Nandez è tornato prepotentemente nel mirino del calciomercato dell’Inter: chance per il suo arrivo già a gennaio?

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI 28 NOVEMBRE

Djalò, l’Inter resta in pressing sul difensore

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI 27 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, 13 goal in 13 partite. Rinnovo con l’Inter a breve

Pronto il rinnovo per Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 26 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, continua il derby con la Juve per Baldanzi

Derby di calciomercato tra Juve e Inter per Baldanzi.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 25 NOVEMBRE

Dimarco, fumata bianca per il rinnovo con l’Inter. Le cifre

Le ultime sul rinnovo di Federico Dimarco all’Inter

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Klaassen, sirene turche per il centrocampista dell’Inter!

Davy Klaassen, nonostante i pochi minuti disputati con la maglia dell’Inter, ha suscitato l’interesse di un club turco: i dettagli

Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? Lavoriamo per un accordo positivo»

Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito con l’Inter nel corso di una intervista a Tuttosport

Colpani Inter, Marotta ha fissato un incontro col Monza: i dettagli

L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è mosso per il talento del Monza Andrea Colpani, seguito con interesse dai nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Djalò Inter, Ausilio brucia la concorrenza? Cosa succede

Piero Ausilio ha da tempo individuato in Tiago Djalò un rinforzo perfetto per la sua Inter: gli aggiornamenti sulla trattativa

Bisseck, l’Inter respinge le avances della Serie A

Yann Bisseck si è messo in mostra in Champions League e ha attirato su di sé l’interesse di alcune squadre di Serie A

Taremi, l’Inter convinta di poter chiudere

L’Inter continua a pensare a Taremi e la società avrebbe una convinzione per far sì che l’iraniano possa vestire nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Zielinski piace all’Inter, il punto sul polacco

Zielinski resta nel mirino dell’Inter: come stanno le cose

L’Inter mette nel mirino il fratello di Thuram

L’ultima idea per il centrocampo dell’Inter è Kephren Thuram

L’Inter è vicina a chiudere il colpo Djalo a parametro zero: netto vantaggio sulla Juve

Tiago Djalo è sempre più vicino a trasferirsi a parametro zero all’Inter: nerazzurri in vantaggio sulla Juve sul centrale del Lille.

Zielinski, continua il duello tra Juve ed Inter sul mercato

Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli, è osservato con grande interesse da Juve ed Inter: le ultime sul centrocampista polacco.

Ouedraogo, oltre al Milan si inserisce un’altra italiana: è corsa a 3 per il centrocampista!

Assan Ouedraogo, centrocampista dello Schalke 04 obiettivo di calciomercato di Inter e Juve, è finito nel mirino di un altro club di Serie A: ecco di quale si tratta.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 19 NOVEMBRE

Soucek, l’Inter lo osserva: piace anche a Inzaghi

L’Inter osserva Tomas Soucek: il centrocampista è in scadenza col West Ham.

Taremi Inter: i nerazzurri hanno un asso nella manica per il nuovo assalto a gennaio

Mehdi Taremi è l’obiettivo dell’Inter per l’attacco: i nerazzurri hanno un asso nella manica.

Colpani, è duello Inter-Juve sul mercato: si accende il derby d’Italia

L’Inter vuole Colpani ed è in pole sulla Juve: si accende il derby d’Italia anche sul mercato.

Mkhitaryan Inter, l’idea dei nerazzurri per il rinnovo dell’armeno: i dettagli

L’Inter vuole blindare Mkhitaryan col rinnovo: questo il piano dei nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 18 NOVEMBRE

Taremi Inter, Romano: «Si vuole concludere per gennaio»

Le parole di Fabrizio Romano nei confronti della trattativa Taremi-Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Giay, non c’è solo l’Inter: non manca la concorrenza

All’Inter piace Agustin Giay: l’esterno del San Lorenzo è finito nel mirino di altri club europei.

Inter, Cuadrado non convince? Si valuta la cessione

Riflessione in casa Inter sul futuro di Cuadrado: se il colombiano non darà delle risposte positive, si pensa ad intervenire sul mercato.

L’Inter torna sulle tracce di Buchanan: le ultime

Tajon Buchanan non è mai uscito dai radar dell’Inter: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

Colpani, spunta il retroscena: l’Inter lo voleva già in estate

L’interesse dell’Inter per Andrea Colpani non è un qualcosa nato di recente: questo il retroscena legato al calciomercato estivo.

Colpani, Inter in pole sulla Juve: le ultime

L’Inter punta forte su Andrea Colpani: i nerazzurri adesso sono in pole sulla Juve.

Inter su Giay: questo il prezzo fissato dal San Lorenzo

L’Inter pensa ad Agustin Giay sulla corsia destra: il San Lorenzo fissa il prezzo.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Agustin Giay, chi è il giovane terzino che piace all’Inter

In ottica mercato, l’Inter osserva con interesse Agustin Giay per rinforzare la fascia destra: chi è il giovane argentino

Colpani Inter, ecco la richiesta del Monza per il gioiellino

Andrea Colpani rimane nel mirino dell’Inter per il mercato: il Monza ha fatto una richiesta specifica ai nerazzurri, ecco la cifra

Inter, Marotta e Ausilio studiano 4 parametri zero

L’Inter pensa già al mercato e come sempre Marotta e Ausilio tengono un occhio di riguardo sui parametri zero

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 14 NOVEMBRE

Correa, salta il riscatto da parte del Marsiglia? Lo scenario

Joaquin Correa, in prestito dall’Inter al Marsiglia, si sta rivelando un flop tra le fila del club francese: le ultime notizie

L’Inter pensa al rinnovo di Dimarco: ingaggio raddoppiato

L’Inter lavora alacremente al rinnovo di Federico Dimarco, pensando di raddoppiare l’ingaggio: ecco tutti i dettagli e le cifre

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 13 NOVEMBRE

Ouedraogo Inter, Moretto: «Nerazzurri molto freddi su di lui»

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell’interesse di mercato dell’Inter nei confronti di Assan Ouédraogo

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 12 NOVEMBRE

Capitolo rinnovi, non solo Lautaro: dialoghi con altri 3 giocatori

L’Inter prova a blindare i propri gioielli con il rinnovo di contratto: partiti i dialoghi con l’entourage di 4 giocatori.

Pressing dell’Inter per Djalo ma non solo: gli altri nomi per il calciomercato

L’Inter tiene d’occhio Tiago Djalo: gli altri nomi per il mercato.

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: può arrivare a zero dal Brasile

L’Inter prova a pescare dal Brasile: il nome nuovo per la difesa può arrivare a parametro zero.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 11 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, Djalò in chiusura? La situazione

Ecco il piano dell’Inter per provare a prendere il difensore nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – VENERDI’ 10 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, Djalo a parametro zero solo in un caso: lo scenario

Tiago Djalo è un obiettivo di calciomercato dell’Inter: i nerazzurri studiano il colpo a parametro zero.

Inter, occhi su Thiago Alcantara a parametro zero: indiscrezione dall’Inghilterra

L’Inter pensa a Thiago Alcantara come colpo a parametro zero: c’è anche una rivale.

Inter, si lavora per il rinnovo di Dimarco: cifre e dettagli

L’Inter punta al rinnovo di contratto di Dimarco: tutti i dettagli.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

Rinnovo Lautaro Martinez, l’Inter è pronta a prolungare il contratto

Tutte le novità riguardanti il rinnovo di Lautaro Martinez.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Inter, occhi sul Salisburgo: tre calciatori sono nel mirino dei nerazzurri

L’Inter guarda anche al calciomercato nel match di oggi col Salisburgo: sono ben 3 i calciatori osservati speciali per i nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – MARTEDI’ 7 NOVEMBRE

Si riaccende la pista Buchanan! L’idea dell’Inter per l’esterno

Dato il recupero lento di Juan Cuadrado, l’Inter riaccende i riflettori del calciomercato su Tajon Buchanan: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LIVE – LUNEDI’ 6 NOVEMBRE

Inter, Krstovic e non solo: i nomi nel taccuino di Ausilio

L’Inter guarda al futuro e soprattutto al reperto offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Ouedraogo, l’Inter fa sul serio: le ultime

L’Inter fa sul serio sul mercato per il futuro e la società sta seguendo molto da vicino il centrocampista Ouedraogo

Darmian pronto a scegliere ancora l’Inter: fumata bianca in arrivo

Matteo Darmian e l’Inter sono pronti a continuare l’avventura insieme: novità importanti sul rinnovo del difensore nerazzurro

Rinnovo Lautaro, procuratore presto in Italia: c’è un termine di paragone per l’ingaggio

Lautaro Martinez vuole rinnovare il suo contratto all’Inter, e il procuratore sarà in Italia per discutere con la società nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER LIVE – DOMENICA 5 NOVEMBRE

Rinnovi Inter, avviati i dialoghi per il prolungamento di Barella

Nicolò Barella ha cominciato i dialoghi per il suo rinnovo di contratto con l’Inter: i dettagli della trattativa

Inter, Ceccarini: «Soucek resta nel mirino dei nerazzurri»

Per l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini l’Inter resta sulle tracce di Soucek: il centrocampista

Torna di moda il nome di Samardzic per l’Inter? Parla Di Marzio

Gianluca Di Marzio parla del possibile futuro di Lazar Samardzic, il quale potrebbe salutare l’Udinese già a gennaio: sulle tracce del centrocampista anche l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER LIVE – SABATO 4 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, pronto il rinnovo con l’Inter. La situazione

Tutto pronto per il rinnovo di Lautaro Martinez alla corte dell’Inter

