Calciocalciomercato Fc Internazionale, deciso il futuro di Arna! Cosa cambia dopo che scatterà il riscatto

Calciomercato Inter, deciso il futuro di Arnautovic! Cosa cambia dopo che scatterà il riscatto a breve. La scelta del club

È già delineata la scelta del calciomercato Inter sul futuro di Marko Arnautovic. Il riscatto obbligatorio del calciatore da parte nerazzurri dal Bologna scatterà al primo punto conquistato dopo il 5 febbraio 2024. A parlare del futuro dell’austriaco è la Gazzetta dello Sport.

Il club si è già mosso in anticipo per bloccare Mehdi Taremi a parametro zero per l’anno prossimo: scelta che potrebbe anticipare la scelta presa dal club di vendere il centravanti ex Bologna. La rosea sottolinea la situazione paradossale, che si è cominciato a parlare della cessione del calciatore ancor prima che sia ufficialmente scattato l’obbligo di riscatto.

L’articolo Calciomercato Inter, deciso il futuro di Arnautovic! Cosa cambia dopo che scatterà il riscatto proviene da Inter News 24.