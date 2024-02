Calciocalciomercato Fc Internazionale, DD Dumfries via in estate: due club interessati

Pubblicità

Denzel Dumfries potrebbe lasciare il calciomercato Inter nella sessione estiva: due club interessati all’olandese, le ultime

Il calciomercato Inter lavora anche sul fronte uscite, con un focus su Denzel Dumfries, i cui estimatori non mancano.

Il Manchester United, con Erik ten Hag come allenatore, è il primo della lista di apprezzamento dell’olandese. Anche l’Aston Villa, attualmente in alto in Premier League, pensa a Dumfries come rinforzo per la corsia destra nella prossima stagione. Tuttavia, il Bayern Monaco sembra essersi ritirato, avendo già acquistato Sacha Boey per il medesimo ruolo. È improbabile un loro ritorno su Dumfries nel breve termine, considerando questa recente operazione di mercato.

L’articolo Calciomercato Inter, Dumfries via in estate: due club interessati proviene da Inter News 24.