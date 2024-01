Calciocalciomercato Fc Internazionale, Colpani non è più un obiettivo: si punta forte su quel giovane

Andrea Colpani, che ha gravitato nel calciomercato dell’Inter, è stato depennato dalla lista degli obiettivi: ecco perchè

Le strategie di calciomercato dell‘Inter subiscono modifiche e talvolta stravolgimenti in base all’esito del campionato e alle opportunità che emergono.

Non più Andrea Colpani come obiettivo principale, ma Valentin Carboni. Inizialmente, dopo il tentativo fallito per Colpani con il Monza a fine agosto, l’Inter lo aveva mantenuto come obiettivo a causa del suo eccellente avvio di stagione e dei solidi rapporti con il suo entourage. Tuttavia, il ventiquattrenne, cresciuto nell’Atalanta, ora vede il suo status ridimensionato nelle priorità interiste.

Questo non perché Colpani non sia più gradito, come scrive Tuttosport, ma poiché l’evoluzione della stagione sta influenzando i piani. Da un lato, l’Inter è in pole position per il futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli il 30 giugno, mentre dall’altro osserva con soddisfazione e qualche timore la crescita di Valentin Carboni, soprattutto in vista dell’incontro di domani sera all’U-Power Stadium.

