Calciocalciomercato Fc Internazionale, clamorosa voce: arriva Rabiot a zero? ULTIMISSIME

Calciomercato Inter, clamorosa voce per l’estate: arriva Rabiot a zero? C’è l’idea per fare uno sgarbo alla Juve: i dettagli

Da alcune ore circola una voce clamorosa sull’interesse da parte del calciomercato Inter per una delle pedine fondamentali di una rivale. Si tratta di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese classe 1995 non ha ancora rinnovato il proprio contratto che è in scadenza con la Juve a giugno 2024. Marotta ed Ausilio avrebbero dunque fiutato l’affare, con l’intenzione di fare lo sgarbo ai rivali juventini soffiandogli il calciatore a parametro zero per la prossima estate.

L’articolo Calciomercato Inter, clamorosa voce: arriva Rabiot a zero? ULTIMISSIME proviene da Inter News 24.