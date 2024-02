Calciocalciomercato Fc Internazionale, CESSIONE ufficiale: nuovo club per quel nerazzurro

Il calciomercato Inter saluta uno dei suoi giocatori, ceduto a titolo definitivo ad un nuovo club: ecco tutti i dettagli della trattativa

Il calciomercato Inter si prepara a salutare un suo giocatore, in dirittura d’arrivo ad un nuovo club.

Si tratta di Alessandro Pellegrino (terzino sinistro, 2005) ceduto a titolo definitivo al Renate, dove era già in prestito dall’estate 2022. In questa stagione 4 presenze tra Serie C e Coppa Italia di Serie C, più 13 con l’Inter Primavera.

