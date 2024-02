Calciocalciomercato Fc Internazionale, Brazao non è certo di partire: ecco perché

Novità per il calciomercato dell’Inter, Brazao è rientrato dal prestito alla Ternana ma è già pronta la sua nuova destinazione

Brazao, portiere dell’Inter, è rientrato dal prestito alla Ternana ma è destinato a ripartire in tempi brevi.

L’estremo difensore andrà a giocare al Santos appena la società avrà risolto la controversia con l’allenatore Fabián Bustos per poterlo iscrivere in vista del Campeonato Paulista. Il club deve circa 750 mila euro al tecnico ma ci sono trattative in corso per arrivare ad una soluzione.

