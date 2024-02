Calciocalciomercato Fc Internazionale, Ausilio vuole anticipare tutti per il nuovo Courtois

Pubblicità

Calciomercato Inter, Ausilio vuole anticipare tutti per il nuovo Courtois: ecco il nome nuovo per la porta dei nerazzurri

Il calciomercato Inter ragiona in ottica futura per l’anno prossimo, quando i nerazzurri saranno impegnati su più fronti (anche per il Mondiale per Club). Per questo motivo, si ragiona sul vice-Sommer, con Audero che non convince appieno. Prende quota l’ipotesi Musso, ma Ausilio studia anche un colpo ad effetto e di prospettiva.

Si tratta di Tobe Leysen. Il suo nome è stato accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, da quando Samir Handanovic in persona è andato a visionarlo dal vivo. In patria si parla gran bene di lui, azzardando il paragone con Courtois. Il ventunenne portiere belga sarebbe valutato dal suo club (l’Oud-Heverlee Leuven) intorno ai 3-4 milioni di euro, ma la quotazione sembra destinata ad aumentare. A rivelarlo è Tuttosport.

