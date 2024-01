Calciocalciomercato Fc Internazionale, Arna e Sanchez cosa fanno? I possibili scenari

L’Inter tornerà sul calciomercato a gennaio per rinforzare l’attacco? Cosa potrebbe accadere in queste settimane per i nerazzurri

Calciomercato.com ha fatto il punto sull‘Inter. Difficilmente arriveranno delle novità sul mercato per i nerazzurri?

«La domanda ora è se possano arrivare soluzioni dal mercato, e la risposta è che difficilmente potranno arrivare, comunque senza escludere del tutto delle sorprese. Arnautovic è in prestito dal Bologna con diritto e obbligo di riscatto (a 10 milioni, se si verificheranno le condizioni), una formula che di fatto ne impedisce movimenti in uscita. Al classe 1989 non resta che rimboccarsi le maniche, per evitare il ripetersi di prestazioni non all’altezza, come quella con il Verona. Per quanto riguarda Sanchez, nonostante l’invito a cambiare aria proveniente dal connazionale Vidal, il cileno non sembra avere intenzione di prendere in considerazione offerte, come quelle ricevute dall’Arabia».

