Calciocalciomercato Fc Internazionale, alcuni dettagli da risolvere per Sensi al Leicester

Si sta ultimando il passaggio di Sensi al Leicester: mancano ancora dei dettagli per chiudere l’affare

Restano alcuni nodi da sciogliere prima di ultimare ufficialmente il passaggio di Sensi dall’Inter al Leicester:

L’AFFARE – «Il classe 1995 è in partenza da Milano per l’Inghilterra, dove firmerà il contratto con le Foxes. Le parti ora sono alla ricerca attraverso gli avvocati di trovare l’incastro sulla formula per poter andare a Leicester ottenendo il visto per il Regno Unito. C’è tempo fino a mezzanotte per completare gli ultimi passaggi burocratici».

L’articolo Calciomercato Inter, alcuni dettagli da risolvere per Sensi al Leicester proviene da Inter News 24.